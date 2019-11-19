【中美貿易戰】美媒：中方對達成首階段協議感到悲觀

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美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月18日引述中國官員指，由於美國總統特朗普（Donald Trump）仍未承諾撤銷關稅，對於達成貿易協議感到悲觀。

中美原本預計即將達成首階段協議，不過中方目前對此感到悲觀。（路透社）

報道指，北京原本認為兩國已經原則同意撤銷關稅，但特朗普指不會撤銷關稅，北京對達成貿易協議感到悲觀。

北京目前的策略是繼續談判，但密切注視美國政治局勢，包括彈劾調查和總統大選。官員評估是否應該靜觀其變，因為仍未知數個月後特朗普是否仍然在位。

消息人士也透露，中美對於採購農產品的確實數字存有分歧。中方拒絕購買特定數量的農產品，原因是擔心疏遠其他貿易伙伴。

中美10月初同意制定有限的首階段貿易協議。北京期望分階段撤銷額外關稅，作為協議內容。商務部發言人高峰月初指，雙方已經就撤銷關稅達成協議。不過特朗普於一周前指，未有同意撤銷對中國商品加徵的關稅。

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