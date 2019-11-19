【中美貿易戰】美媒：中方對達成首階段協議感到悲觀

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）11月18日引述中國官員指，由於美國總統特朗普（Donald Trump）仍未承諾撤銷關稅，對於達成貿易協議感到悲觀。

中美原本預計即將達成首階段協議，不過中方目前對此感到悲觀。（路透社）

報道指，北京原本認為兩國已經原則同意撤銷關稅，但特朗普指不會撤銷關稅，北京對達成貿易協議感到悲觀。

Mood in Beijing about #trade deal is pessimistic, government source tells me. #China troubled after Trump said no tariff rollback. (China thought both had agreed in principle.) Strategy now to talk but wait due to impeachment, US election. Also prioritize China economic support. — Eunice Yoon (@onlyyoontv) 2019年11月18日

北京目前的策略是繼續談判，但密切注視美國政治局勢，包括彈劾調查和總統大選。官員評估是否應該靜觀其變，因為仍未知數個月後特朗普是否仍然在位。

消息人士也透露，中美對於採購農產品的確實數字存有分歧。中方拒絕購買特定數量的農產品，原因是擔心疏遠其他貿易伙伴。

中美10月初同意制定有限的首階段貿易協議。北京期望分階段撤銷額外關稅，作為協議內容。商務部發言人高峰月初指，雙方已經就撤銷關稅達成協議。不過特朗普於一周前指，未有同意撤銷對中國商品加徵的關稅。