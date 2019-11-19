麥康奈爾尋求通過《人權法案》　冀特朗普表態支持港人抗爭

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一（18日）出席參議院會議時提及香港局勢，希望參議院可以成功通過《香港人權與民主法案》，並建議政府利用《全球馬格尼茨基人權問責法》（Magnitsky Act）的工具制裁侵犯人權的人士。

麥康奈爾稱，香港局勢最近幾天愈來愈混亂，警察的鎮壓手段變得強硬，連大學校園亦變為戰爭地帶，令許多人認為局勢會惡化至可怕的地步；示威者並非問題所在，而北京和香港政府才是必須將局勢緩和的一方。

麥康奈爾又說，美國在香港問題上可以做的是，找出中國政府用來破壞香港自治權的方法，以及允許美國政府為香港的民主鬥士提供法律上的支援，而幫助香港的重要一步，就是讓參眾兩院最終在撥款程序上達成共識。

麥康奈爾亦指，非常感謝盧比奧（Marco Rubio）和其他人的努力，希望參議院可以找到方法來通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。他最後表示，美國政府目前已有很多有效的手段去幫助香港，並指自己將鼓勵總統特朗普去清楚表明支持香港。他亦鼓勵政府將香港自治問題列為雙邊關係的重要議題。