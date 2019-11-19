忙於拆解「賞櫻會」炸彈　安倍成為日本「最長命首相」但不安寧

安倍晉三將成為在任紀錄最長日本首相，但在同一時間他正要面對國內燃燒的政治風波。由政府公費舉行的「賞櫻會」爭議持續發酵，政府內處事疏漏、行政缺失等被呈現出來。為何區區一個「賞櫻會」會引來如此風波？

2019年賞櫻會時的盛況，每年賞櫻會由政府舉辦，有上萬人參加。（Getty Images）

所謂「賞櫻會」是日本政府每年舉辦的賞櫻大會活動，在每年4月中旬舉行。政府邀請包括皇室成員、政府內閣、國會議員、都道府縣知事及各級官員等一同參加。賞櫻會自1952年舉行第一屆，至今已有超過半世紀歷史。

被指用公帑款待後援會成員

根據日本政府介紹，賞櫻會的目的是為了「慰勞政府官員為國家作出的貢獻」。由於活動是由日本政府主辦，預算全來自公帑，2019年賞櫻會預算超過5700萬日圓（約410萬港元）。

而問題亦因此而起：賞櫻會的參加者每年不斷上升，至2019年賞櫻會已有1.8萬人參加，當中包括一些非政府官員的來賓，如安倍的「家鄉後援會」成員。用公帑款待他們，涉嫌違反選舉公正法。

賞櫻會的問題在近日被提出，然而政府的解釋卻一直無法令公眾釋懷。如政府未按規定保管屬於政府文件的招待名單，報稱「一早銷毀」讓人無法追查，招待誰人出席亦無統一標準。在賞櫻會前夜舉行的特別「懇親會」，有800多人參加卻連收支紀錄也沒有。

安倍先後宣布暫停2020年賞櫻會，並解釋所有出席賞櫻會及參加懇親會的人員，旅費和住宿費等均由參加者自費。甚至有說明指，懇親會上表演的嘉賓都是義務演出，安倍極力否認使用公帑特別招待。

目前事件仍在發酵中，日本在野黨表明會追究到底，賞櫻會的風波相信會在持續燃燒一陣子。