美國參議院通過《香港人權與民主法案》

美國參議院11月19日以口頭表決的形式一致通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），以及禁止向香港警察出口特定軍火的法案。多名重量級參議員先後發言，支持通過法案。

根據參議院版本的法案，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。法案也讓美國得以制裁在香港違反人權的官員。

參議院同樣一致通過另一項法案，禁止向香港警察出口特定軍火，包括催淚彈、胡椒噴劑、橡膠子彈和電槍。

白宮未有即時回應。路透社引述美國官員指，總統特朗普仍未決定是否簽署法案。官員表示，如果法案提交至特朗普，預料幕僚間會有激烈辯論，部份人擔心會影響與中國的貿易談判，其他人則相信是時候在人權和香港問題上與中國對抗。

香港示威者於過去逾五個月的集會多次舉起美國國旗，呼籲美國國會通過《香港人權與民主法案》。（Getty Images）

法案主要推手之一、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）發言，提到北京推動港府就23條立法，如果成功立法，香港自治將會名存實亡。他認為，北京希望將香港從「一國兩制」變為「一國一制」，實行中國的制度。

曾經訪港的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）特別向香港示威者表示，他們正在作出改變，現時被困於香港理工大學的示威者所做的事情亦啟發世界。他指出，與中國共產黨的抗爭是長期的，希望港人看到自由世界的人已經醒覺，亦與他們同在。

曾訪港並遭特首林鄭月娥取消會面的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）指，香港警察於過去一周攻擊年輕和無辜的學生，校園淪為戰區。他呼籲眾議院肩負責任盡快整合並通過最終版本的法案。

通過法案後，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，國會向中國國家主席習近平表達一個信息，就是習近平對自由的壓制，不論是否在香港、抑或在中國西北或其他地方，都站不住。他批評，當習近平反對自由、對香港老幼的示威者如此殘酷，他不會成為偉大的領袖，中國也不會成為偉大的國家。

▼參議員發文宣布《香港人權與民主法案》獲通過：

#HongKong we hear you.



We continue to stand with you.



Tonight, the Senate ✔passed my #HongKongHumanRightsandDemocracyAct pic.twitter.com/ldUmjYk7yK — Marco Rubio (@marcorubio) November 19, 2019

The US Senate has just passed unanimously the #HongKong Human Rights & Democracy Act. To the protestors in Hong Kong: You did this. Your courage has moved the Senate. It has moved the Congress. It will move the world. #StandWithHongKong — Josh Hawley (@HawleyMO) November 19, 2019

🚨The Senate unanimously passes the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. As the author of the United States-Hong Kong Policy Act of 1992 who has advocated for Hong Kong for decades, I am proud to stand with the protestors and hold China accountable. https://t.co/gugd9usrZi — Leader McConnell (@senatemajldr) November 19, 2019

美國媒體指特朗普在考慮是否簽署法案時，或會顧及中美貿易談判。（Getty Images）

法案10月中已在美國眾議院以「全體議員一致同意」的表決形式通過，之後交到參議院審議，參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）和魯比奧（Marco Rubio）周四（14日）宣布啟動「熱線」程序，讓參議院有機會快速一致通過法案。

如果參議院通過法案，參眾兩院將整合兩個版本，再提交總統特朗普（Donald Trump）決定簽署或否決法案。目前特朗普尚未表態。