王岐山：中國會繼續改革經濟及走和平發展道路

彭博社新經濟論壇於11月21日在中國北京開幕。中國國家副主席王岐山在論壇上發表演講時，重申了中國對以市場為基礎的經濟改革的承諾，但他同時發出一個警告。

據彭博社報道，彭博社新經濟論壇21日在中國北京開幕。中國國家副主席王岐山在論壇上發表演講時警告稱，國際秩序正「遭受攻擊」。

王岐山發言時表示，儘管面臨國內外的嚴峻挑戰，但中國仍將堅持改革的政策，中國將繼續發揮市場在資源配置中的「決定性作用」，堅持走和平發展道路。

報道稱，王岐山是中國國家主席習近平的高級副手，是中國最為知名的經濟改革家之一。

王岐山在政策演講中說：「在戰爭與和平之間，中國人民堅定地選擇了和平。人類珍視和平」，「我們應該摒棄零和思維和冷戰思維。」

出席本屆彭博社新經濟論壇的賓客還包括美國微軟公司創辦人蓋茨（Bill Gates）、美國前財政部長保爾森（Hank Paulson）與美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）等。

報道稱，王岐山發表上述講話的背景是，美中兩國正在努力達成一項局部性貿易協議，雖然美中關係正因香港、新疆與南海等問題緊張形勢不斷加劇。

據路透社11月20日報道，美國眾議院20日以壓倒性多數通過了《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），參議院已在19日全體一致通過了這部法案。

彭博社20日報道，眾議院通過的香港法案可能最快將於21日送交美國總統特朗普（Donald Trump）簽署。

一位知情人士透露，特朗普計劃簽署這項法案。這將加劇美國與中國的對抗，可能危及世界兩大經濟體之間期待已久的貿易協定。

據知情人士透露，雙方正在關鍵領域取得進展，儘管人們愈來愈擔心，確定一項更廣泛協議第一階段的努力正在停滯。

王岐山在新經濟論壇演講中表示，發展必須平衡和包容。「我們需要共同努力，讓經濟全球化為全世界所有人服務。」

彭博社評論稱，與2018年在新加坡舉行的同一個論壇上講話時相比，王的語氣沒有那麼咄咄逼人。

在2018年的講話中，王岐山重申了中國推進貿易談判的願望，並警告稱，中國不會再受到外國列強的「欺凌和壓迫」。