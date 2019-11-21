【通烏門】桑德蘭投下重磅炸彈　作供證明存在「交換條件」

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）11月20日出席聽證會，就彈劾特朗普調查作供。他的作供成為了至今聽證會上，目前最有力說明特朗普涉嫌以權謀私的證供。

桑德蘭前往國會宣誓作供，提出證據透露調查換支援的「交換」內幕。（AP）

桑德蘭在作供上，表示他與特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）推動烏克蘭展開針對前副總統拜登等的調查，並稱這為條件交換。

在聽證會上，桑德蘭曾如此說道：

我知道這個委員會的成員，經常以一個簡單的問題來形容這些複雜的事件：當中是否有條件交換？正如我之前作證，答案是肯定的。

在美國總統的指示下，我們與朱利亞尼合作處理烏克蘭事務。我們不想與朱利亞尼一起工作的，但我們還是接受了。因為若我們拒絕，我們將失去鞏固美國和烏克蘭之間關係的重要機會。

特朗普否認當中存在「交易」，並稱自己並不太認識桑德蘭。（AP）

這封電郵，是我在7月19日寄出的，收件人有國務卿蓬佩奧、能源部長佩里……所有人都在這圈子中，沒有任何秘密。這是我信中的內容：我剛與澤連斯基通電話，他已準備與總統通話，並承諾會進行完全透明的調查，以查過水落石出。

「所有人都清楚」兩者之間的聯繫

作供上所指的調查，是指對前副總統拜登父子展開調查。桑德蘭指「所有人都非常清楚」，調查與凍結美國對烏克蘭的援助之間有聯繫。

這會是過往針對特朗普彈劾至今，最直接針對特朗普疑惑的指控。桑德蘭首先推翻了蓬佩奧等人早前所說，與此事無直接關係的辯護，並以局內人的身分，證明「交換」的存在。

當然，桑德蘭還是小心翼翼地說明，自己沒有「親自」從特朗普的口中，聽說過只有烏克蘭對拜登父子進行調查，才能取得美國的援助，他形容的只是「所有人都非常清楚兩者間的聯繫」。

民主黨指控特朗普以外交手段調查拜登父子在烏克蘭的涉貪，以滿足自己國內政治利益，桑德蘭的證供提供了有力的證據。

特朗普在回應桑德蘭的作供，反駁指他曾向桑德蘭表示，自己並不要求烏克蘭作交換，只說過希望澤連斯基會做正確的事，並稱自己並不是很了解桑德蘭。