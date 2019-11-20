【彈劾特朗普】新一場聽證重點：4證人出席　前駐烏特使證詞反轉

美國國會眾議院對總統特朗普（Donald Trump）的彈劾調查繼續進行，於11月19日進入公開聽證會的第三天。在這一場聽證會中，共有4名證人作供，其中前駐烏特使沃爾克（Kurt Volker）的證詞與10月時的閉門作證有所不同，他承認7月在白宮的會議中，有人提及對烏克蘭近4億美元的軍事援助等。

文德曼11月19日出席眾議院的公開聽證會。（Getty Images）

美國國家安全委員會烏克蘭專家文德曼（Alexander Vindman）、副總統彭斯（Mike Pence）外交政策助理威廉姆斯（Jennifer Williams）、前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）、前歐洲與俄羅斯事務高級顧問莫里森（Tim Morrison）於19日到國會出席公開聽證會。

文德曼稱，特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話是「錯誤」。

文德曼表示，他早前已意識到一些「另類的虛假敘述」：烏克蘭干預2016年大選；以及烏克蘭沒有充分調查民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其兒子在當地的不法行為。特朗普於7月25日的通話中傳達上述主張，均未有任何已知的事實依據。

威廉姆斯表示，特朗普7月的通話「不恰當且不尋常」，指通話「涉及國內政治事務」，而非區域外交政策，但拒絕推測特朗普的動機。同時，文德曼與威廉姆斯均對特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在烏克蘭政策的角色感到擔憂。

前駐烏特使沃爾克的證詞與10月的閉門作證有所不同。沃爾克承認7月10日在白宮的會議中，有人提及對烏克蘭近4億美元的軍事援助等。

沃爾克承認，美國駐歐大使桑德蘭（Gordon Sondland）9月1日曾向烏克蘭官員稱，相信軍事援助與烏克蘭宣布對拜登的調查相聯繫。而在10月的作供時，沃爾克指與烏克蘭關於調查拜登的討論在8月已經結束。

莫里森則表示「此前擔心7月25日通話公布後，會影響華盛頓的政治氣候，這一擔憂如今已成現實。」