【通烏門】美國駐歐盟大使：特朗普指示對烏克蘭等價交換

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）11月20日出席眾議院彈劾調查的聽證會。他表示，總統特朗普（Donald Trump）明確指示他和特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）推動烏克蘭展開針對前副總統拜登（Joe Biden）等的調查，並形容為條件交換。

美國駐歐盟大使桑德蘭透露，副總統彭斯和國務卿蓬佩奧也知情。（美聯社）

桑德蘭作供時指，特朗普要求烏克蘭調查拜登後翌日，他在基輔一間餐廳透過手機與特朗普通話。他表示，朱利亞尼表達特朗普的渴求，並指知道調查對特朗普重要。

桑德蘭指，特朗普指示他、能源部長佩里（Rick Perry）和對烏克蘭事務前特使沃克（Kurt Volker）與朱利亞尼合作，而朱利亞尼推動烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）調查拜登則是安排澤連斯基訪問白宮的等價交換條件。

桑德蘭透露，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有積極參與推動烏克蘭展開調查，副總統彭斯（Mike Pence）也知情。他表明，他不願意參與有關工作，個人亦反對特朗普扣起美國的軍事援助。他表示，曾向彭斯提到扣起援助似乎是施壓工作的一部份。彭斯幕僚長發聲明否認有關對話曾經發生。

桑德蘭說，對於扣起援助沒有可信解釋的情況下，他後來相信，直至基輔按朱利亞尼要求公開宣布展開調查前，美國都不會恢復對烏克蘭的軍事援助。

特朗普被指要求烏克蘭調查拜登兒子亨特（Hunter Biden）任職董事的公司。另一項調查為普遍認為不可信的陰謀論，即烏克蘭曾在民主黨的伺服器植入證據，栽贓俄羅斯干預2016年的美國總統大選。