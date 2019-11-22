五角大樓否認有意從韓國撤走部份駐軍

美韓軍費談判破裂之際，韓國《朝鮮日報》報道，美國有意撤走3000至4000名駐韓美軍。美國國防部11月21日否認有關報道。

國防部長埃斯珀早前訪問韓國。（Getty Images）

五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）發表聲明表示，《朝鮮日報》指美國國防部現時考慮從朝鮮半島撤走美軍，報道絕對並非真實。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）早前表示，未留意到如果軍費談判破裂有任何撤走軍隊的計劃。他訪問越南時向記者指，美國不會如此威脅盟友，形容是談判。

韓國國防部指，《朝鮮日報》的報道並非美國政府的官方立場。外交部長康京和表示，兩國並沒有討論裁減駐韓美軍。

美國朝鮮政策特別代表比根（Stephen Biegun）11月20日指，相信美國應該於韓國派駐美軍。被問到如果出任副國務卿的提名獲確認，他會否提倡於韓國派駐美軍，他回應指，韓國是美國其中一個重要盟友，但不代表任何人可以「坐順風車」，提到兩國目前正在進行艱難的分擔軍費談判。

朝鮮和韓國目前仍處於戰爭狀態，雙方未簽署和平協議。現有2.85萬美軍駐守韓國。華府和首爾年初簽署2019年的攤分軍費協議，首爾同意支付8.9億美元的軍費。韓國議員指，美國要求韓國每年支付50億美元。