日韓同意12月舉行峰會　兩國外長名古屋商討安排

日韓外長會晤於11月23日在日本名古屋舉行。韓國外長康京和證實韓日雙方將努力促使兩國首腦會談於12月成功舉行。本次會晤在韓國於11月22日宣布有條件延長《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》期限後召開，雙方談話內容引人關注。

綜合媒體11月23人報道，在日本名古屋二十國集團（G20）外長會議舉行期間，韓國外交部長康京和與日本外相茂木敏充舉行雙邊會晤。在韓國突然宣布有條件延長GSOMIA協定期限後，兩國外長此次會晤內容引人關注。

在兩國外長會晤舉行之前，日本媒體統一口徑提前預測，日韓兩國外長將就12月日韓首腦會談一事展開討論。日本《產經新聞》11月23日報道，以中日韓首腦會談將於12月在中國四川省成都市舉行為契機，兩國將會協調首腦日程以實現會晤。

這一預測得到康京和的證實。在韓日外長會晤結束後，康京和表示，「為促使韓日首腦會談順利舉行，將同日方進行協調」。

韓聯社11月23日報道注意到，這場原計劃15分鐘結束的會晤延長至35分鐘，雙方就強制徵用勞工、限制日本產品出口韓國等問題進行廣泛討論。

在被問及韓國為何在最後一刻選擇延長GSOMIA協定期限，康京和表示，「可以說，我們在一個關鍵點上發表各自立場，並艱難地在其中找到突破口」，並表示「我們還將進一步集中討論，不過時間不多。」

值得注意的是，針對這場日韓紛爭，日本媒體首次出現和政府口風不一致的現象。日本經濟產業省11月22日發表聲明稱，「對韓國出口限制與強制徵用勞工問題無關」。但日本媒體則紛紛發文勸誡政府應抓住改善兩國關係的契機、「回歸理性思考」。

日本《朝日新聞》11月23日報道稱，日本政府做出對韓國出口限制的決策無疑是對韓國法院判決強制徵用勞工案件的報復舉動，現在韓國政府已率先做出願意改善關係的舉動，日本政府應迴歸理性思考，撤回對韓國的出口限制。

日本《讀賣新聞》23日報道指出，韓國政府延長GSOMIA協定期限、並終止向世界貿易組織（WTO）上訴程序，但日本政府只答應願意進行協商、沒有表明解除出口限制的具體行動，恐令韓國國內的反對情緒加強，不利於改善兩國關係。