王毅訪日三大重要任務　斡旋日韓為何對中國很重要

中國專家認為，中國外長王毅此次訪日肩負三大主要任務，其中，籌備計劃於12月在中國成都舉行的中日韓峰會是重頭戲。

據俄羅斯衛星通訊社11月23日報道，國際關係領域專家、中國人民大學重陽金融研究院副研究員關照宇認為，中國的優選方向是，幫助日本和韓國達成和解，沒有和解，就不可能有三國自貿區。

日本首相安倍晉三在6月舉行的二十國集團（G20）大阪峰會期間曾邀請中國國家主席習近平於2020年春季對日本進行正式訪問。中國領袖「原則上」已經接受了邀請。

兩國外交部門正在籌備此次訪問，因此，專家關照宇認為，此事將成為中國代表團談判中的主要議題之一。當然，王毅此次訪日的其餘優選方向也值得關注。

關照宇說，在王毅出訪前，中國外交部包括日方表態的一個重點就是繼續推進中日兩國青少年的互訪和人文交流，預計未來將安排3萬名中日青年實現交流互訪。

2019年是中日青少年交流推進年，雙方對此都是非常重視，藉助中日友好交流推進年的契機，再加上明年習近平訪日的機會，可以進一步推動中日青少年層面的交往。

此外，近來貿易保護主義有抬頭的趨勢，而中國和日本都是非常重視維護多邊機制的國家。

王毅此次在日本應該會着重探討如何維護多邊貿易，如何提高雙方的貿易合作。最近有報道稱，中國或將解禁日本產牛肉對華出口，這實際上也是中日貿易合作的一個突破。

另外，一些日媒表示，日本首相安倍或將於12月出席在中國成都舉行的中日韓三國峰會，當然該消息尚未被證實，但是王毅訪日可能也會談論中日韓峰會的相關問題。

再加上日韓貿易衝突比較嚴重，影響了中日韓三國的合作，所以在這次峰會上，中國也會進一步幫助日韓化解分歧，推動中日韓關係向前再走一步。