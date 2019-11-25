加拿大或推香港法案　中國大使警告：十分危險

在美國通過《香港人權與民主法案》後，加拿大媒體11月24日披露，杜魯多政府或效仿美國，出台「香港民主法案」。中國駐加拿大大使叢培武發出警告。

綜合媒體11月25日報道，在中加關係因加拿大扣押中國華為公司高管孟晚舟陷入低谷之際，加拿大一些媒體近來批評政府「在香港問題上保持沉默」。加拿大《環球郵報》稱，美國國會通過的《香港人權與民主法案》為可能對侵犯人權的香港官員實施制裁鋪平道路。現在，一些加拿大人也呼籲加拿大政府效仿美國，出台加拿大自己的「香港民主法案」，包括制裁措施。

11月23日，中國外長王毅與加拿大新外長商鵬飛（左）會晤。商鵬飛提到當前兩國之間存在分歧和困難，願與中方努力從更長遠角度看待和處理有關問題，採取實際措施，重建互信，推動加中關係儘快重回正軌。（新華社）

加拿大《國家郵報》稱，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）11月20日在被問及美國的涉港法案時態度模糊，稱「我們正在密切觀察局勢，呼籲減少暴力衝突，尊重法治和人權。我們當然會看看我們的國際夥伴在做什麼。」

「中國新大使警告加拿大，不要在香港問題上追隨美國」，路透社23日稱，中國駐加拿大大使叢培武表示，「如果加方真的關心香港的繁榮穩定，就應該向那些暴力分子發出立即停止暴力、恢復香港秩序的明確信號。」「如果加方一些人試圖推動出台類似美國針對香港的法案，將是十分危險的。如果真的發生了，將對中加關係造成嚴重破壞。」

路透社評論指出，中國大使毫不妥協的表態表明，儘管中國駐加大使已經更換，但中國的態度並未改變。

叢培武11月22日在接受採訪中還提到孟晚舟事件、加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor） 被捕、加政府對華為參與加5G網絡建設進行評估等問題。

談及孟晚舟事件，叢培武重申這絕非一起單純的司法案件，而是美國一手炮製的嚴重政治事件。中方要求加方正視中方嚴正立場和關切，儘早釋放孟女士。

叢培武強調，孟晚舟事件和兩名加公民個案性質完全不同。加方在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘押，而兩名加公民是被中方依法逮捕。並希望加方能為包括華為在內的中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

對於未來兩國關係，叢培武稱「我們希望加方進行深刻反思，採取實際行動推動中加關係重回正軌，這也是加新政府的任務。」

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值得一提的是，中國外長王毅11月23日在日本名古屋出席二十國集團外長會期間，會見了剛剛上任4天的加拿大新外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）。王毅強調，希望加新一屆政府從維護國際公平正義、維護國際關係基本準則出發，儘快作出正確決斷，採取切實措施，克服這一人為製造的障礙，推動中加關係儘快重回正常發展軌道，為中加關係開闢新的未來。