《環球時報》：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

中國《環球時報》周一發文回應有關其他媒體對於中美貿易談判的負面報道，稱中國及美國「非常接近」達成第一階段貿易協議。

#TradeWar update: Contrary to negative media reports, China and the US are very close to the phase one trade deal, and China remains committed to continuing talks for a phase two or even a phase three deal with the US, on equal footing, experts close to the Chinese govt told GT. pic.twitter.com/W0CiBSSp0s — Global Times (@globaltimesnews) November 25, 2019

《環球時報》在11月25日在Twitter上發布文章連結。內文援引與中國政府關係密切的專家的話說，中國還致力於繼續與美國進行第二階段甚至第三階段協議的談判。

路透社25日報道，貿易專家和與白宮關係密切的人士上周表示，原本預計在11月完成的「第一階段」交易可能會推遲到新的一年，因為北京方面要求進行更廣泛削减關稅，而華盛頓方面則提出同樣要求。

路透社報道指出，據美國和北京官員以及立法者和貿易專家說，隨着兩國致力達成初步協議，有野心的「第二階段」貿易協議看起來不太可能。

中美第一階段貿易協議的前景上周進一步變得複雜，因美國參議院及眾議院均通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）後，法案已送交到白宮，由總統特朗普（Donald Trump）決定是否簽署。路透社的報道指出，香港剛結束的區議會選舉在沒有出現重大混亂情況下進行，會對情勢有幫助。

美國國家安全顧問奥布莱恩（Robert O'Brien）在23日表示，與中國的初步貿易協議到年底仍可能實現。他警告說，華盛頓不會對香港發生的事情視而不見，但他說，如果選舉沒有暴力就將是一個「好兆頭」。