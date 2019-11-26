【人權法案】中國外交部召見美國駐華大使　提出嚴正交涉

中國外交部副部長鄭澤光11月25日召見美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美國會參眾兩院通過《香港人權與民主法案》提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止插手香港事務、干涉中國內政。

鄭澤光指出，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉。美國會上述法案公然干涉中國內政，並罔顧事實、指鹿為馬，縱容和支持「反中亂港」勢力的暴力犯罪行為，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

鄭澤光強調，中方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何搞亂香港、破壞香港穩定繁榮的圖謀都絕不可能得逞。中方強烈敦促美方認清形勢，立即糾正錯誤，阻止上述涉港法案成法，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行。否則，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

美國眾議院率先通過《香港人權與民主法案》，參議院其後通過法案另一版本，眾議院隨後表決參議院版本，獲大比數通過。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）簽署法案後已經送交總統特朗普（Donald Trump）。暫時未知特朗普會否簽署法案。