特朗普稱曾促習近平別派兵到港：若不是我　香港在14分鐘內遭毀滅

美國總統特朗普（Donald Trump）11月22日在接受媒體訪問時，講及有關香港的問題，他未有表態會否簽署《香港人權與民主法案》，反而表示他既與香港同行，也與中國國家主席習近平同行。特朗普又稱，曾經要求習近平不要派軍到香港，豪言「若不是我，香港會在14分鐘內遭毀滅了。」

特朗普稱與中國的協議可能是非常接近（Getty Images）

特朗普當天接受霍士新聞電視台節目《Fox & Friends》的電話直播訪問，他稱，中國有百萬大軍就在香港之外，大軍沒有走進香港，是因為他要求習近平不要這麼做，「我叫他不要那麼做，那會是很大的錯誤，那樣會大大打擊貿易協議。」他又稱「若不是我，香港會在14分鐘內遭毀滅了。」他形容若事情發生的話，會有成千上萬的人死亡。

特朗普談有關香港的部分：

未表態會否簽署香港人權法案

特朗普又被問及會否簽署《香港人權與民主法案》，但他未有表態，僅回應指「我們要與香港同行，但我也與習主席同行。」（We have to stand with Hong Kong but I'm also standing with President Xi.）他稱習近平是他的朋友，是一個很好的人。

他又說「我與自由同行，我與所有我想做的事同行，但我們也在炮製歷史上其中一個最大貿易協議的過程中，如果我們做到，那會是好極了。」他又稱中美都想達成協議。

《華盛頓郵報》認為，特朗普的這番回應，顯示他有可能會否決《香港人權與民主法案》。

目前美國參眾兩院已經通過《香港人權與民主法案》，法案並已送交白宮，由特朗普決定是否簽署。若然特朗普拒簽法案、動用否決權，國會也可以再舉行表決，兩院若有三分之二以上議員支持的話，將可以推翻總統的否決。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已簽署《香港人權與民主法案》，把法案送交白宮（Getty Images）

特朗普：中美協議可能非常接近

另一方面，特朗普又在訪問中講到中美貿易談判的進展，他形容與中國的協議可能是非常接近（potentially very close），但他又提到，曾經向習近平表明「這不可能是一個平等的協議（even deal）。」他稱，這是因為美國與中國之間的貿易逆差嚴重。

習近平同日則在北京表示，中國想與美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力，強調要在「相互尊重和平等的基礎上」。