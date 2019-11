特朗普稱曾促習近平別派兵到港：若不是我　香港在14分鐘內遭毀滅

美國總統特朗普(Donald Trump)11月22日在接受媒體訪問時,講及有關香港的問題,他未有表態會否簽署《香港人權與民主法案》,反而表示他既與香港同行,也與中國國家主席習近平同行。特朗普又稱,曾經要求習近平不要派軍到香港,豪言「若不是我,香港會在14分鐘內遭毀滅了。」

特朗普稱與中國的協議可能是非常接近(Getty Images)

特朗普當天接受霍士新聞電視台節目《Fox & Friends》的電話直播訪問,他稱,中國有百萬大軍就在香港之外,大軍沒有走進香港,是因為他要求習近平不要這麼做,「我叫他不要那麼做,那會是很大的錯誤,那樣會大大打擊貿易協議。」他又稱「若不是我,香港會在14分鐘內遭毀滅了。」他形容若事情發生的話,會有成千上萬的人死亡。

特朗普談有關香港的部分:

未表態會否簽署香港人權法案

特朗普又被問及會否簽署《香港人權與民主法案》,但他未有表態,僅回應指「我們要與香港同行,但我也與習主席同行。」(We have to stand with Hong Kong but I'm also standing with President Xi.)他稱習近平是他的朋友,是一個很好的人。

他又說「我與自由同行,我與所有我想做的事同行,但我們也在炮製歷史上其中一個最大貿易協議的過程中,如果我們做到,那會是好極了。」他又稱中美都想達成協議。

《華盛頓郵報》認為,特朗普的這番回應,顯示他有可能會否決《香港人權與民主法案》。

目前美國參眾兩院已經通過《香港人權與民主法案》,法案並已送交白宮,由特朗普決定是否簽署。若然特朗普拒簽法案、動用否決權,國會也可以再舉行表決,兩院若有三分之二以上議員支持的話,將可以推翻總統的否決。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)已簽署《香港人權與民主法案》,把法案送交白宮(Getty Images)

特朗普:中美協議可能非常接近

另一方面,特朗普又在訪問中講到中美貿易談判的進展,他形容與中國的協議可能是非常接近(potentially very close),但他又提到,曾經向習近平表明「這不可能是一個平等的協議(even deal)。」他稱,這是因為美國與中國之間的貿易逆差嚴重。

習近平同日則在北京表示,中國想與美國一起朝着達成第一階段的貿易協議努力,強調要在「相互尊重和平等的基礎上」。