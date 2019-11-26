美國法官要求前白宮顧問作證　反擊特朗普：「總統不是國王」

美國聯邦法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）11月25日裁定，前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）必須出席總統彈劾調查的聽證會，拒絕特朗普政府嘗試引用行政特權阻止前幕僚遵從國會傳令。法官直接表明，特朗普無權讓幕僚免除法律要求的行動，強調「總統不是國王（Presidents are not kings）」。

隸屬華盛頓特區聯邦地方法院的法官傑克遜稱，無論總統的幕僚有多麼繁忙或重要，或無論他們與國家機密或國家安全項目有多麼接近，總統都無權讓他們免除法律所要求的行動，她稱「簡單來說，從美國250年來的歷史看出，總統並不是國王。」

法官指前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn，圖）須出席總統彈劾調查的聽證會（美聯社）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，由於特朗普與白宮都想阻撓彈劾案調查，故此法官的這項裁決對政府方面帶來打擊，但報道也指出，此案可能很快進入上訴階段，在上訴期間，麥克加恩的作證也要因而押後。美國司法部發言人表示，將會申請上訴。

根據「通俄門」調查報告，麥克加恩稱特朗普曾要求他命令司法部解僱「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller），涉嫌妨礙司法公正。如果國會能獲得麥克加恩親身指證特朗普，甚或提供更為具體的證供，特朗普在預計於聖誕節前完結眾議院程序的彈劾案中將罪加一等。