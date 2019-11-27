【英國大選】郝爾彬拒絕為工黨涉種族歧視言論風波致歉

英國大選舉行在即，在野工黨被指處理黨內反猶太問題不當，黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）11月26日被問到有關情況時，拒絕道歉。

英國工黨黨魁郝爾彬11月26日接受BBC訪問，期間被主持人尼爾多次問及會否為黨內種族主義風波致歉，郝爾彬只強調工黨一旦上台執政時，絕對不會容忍種族歧視問題。（Reuters）

英國猶太教首席拉比米爾維斯（Ephraim Mirvis）早前在《泰晤士報》撰文，批評工黨內的反猶太問題像「由最高層認可的新藥物，而且已經在黨內扎根」，他呼籲民眾以良知投票。

工黨強調經過調查後，認為有關反猶太指控都是捏造，不過郝爾彬表示黨內已經採取快速和有效的措施，指反猶太種族主義是卑鄙和錯誤，並稱將來工黨上台執政時，絕對不會容忍。

郝爾彬說，黨內會不時審視處理反猶太的指控，他表示，如果自己入主唐寧街（Downing Street）首相府，會歡迎米爾維斯等宗教領袖討論問題。惟他同日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被主持多次問到會否為這些指控道歉時，只強調工黨政府會保障每個社區不受歧視。

工黨捲入反猶太問題超過三年，導致多位知名黨員如倫敦前市長利文斯通（Ken Livingstone）、前影子內閣消防大臣威廉森（Chris Williamson）等被中止黨籍，更被當地平等及人權委員會（Equality and Human Rights Commission, EHRC）史無前例地展開調查。

首相約翰遜（Boris Johnson）在另一場合時表示，連首席拉比都就問題表態，反映事件非常嚴重，亦證明郝爾彬領導無方。