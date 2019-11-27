東京米芝蓮指南2020出爐　連獲三星12年壽司之神竟榜上無名惹熱議

號稱是「世界最多顆米芝蓮星星」的《東京米芝蓮指南》，今年邁入第13年，正好碰上2020舉辦東京奧運，也使這次的米芝蓮名單備受矚目。不過，具代表性的2家三星壽司店數寄屋橋次郎（すきやばし次郎）、齋藤壽司（鮨さいとう）等，皆不在本屆名單中，消息一出立即引起熱烈討論。

東京米芝蓮指南2020三星餐廳全名單（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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《東京米芝蓮指南》自2007年出版第一本，是亞洲地區第一個納入評選的城市，至今已滿13年。2020年最新的《米芝蓮指南東京》稍早公布，總計226家餐廳獲頒米芝蓮星星殊榮，其中被評為三星餐廳的包含日本料理「麻布幸村」、「神樂坂石川」、「神田」、「琥珀」、「大森和食」、「龍吟」、「壽司吉武」，法國料理「Quintessence」、「Joël Robuchon」、「L'Osier」等餐廳，而原本最具有討論度，蟬聯11年到12年的兩家三星壽司店齋藤壽司、數寄屋橋次郎，這次則連一顆星都沒拿到。

由小野二郎主理的數寄屋橋次郎，被譽為「壽司之神」，儘管位於商辦大樓地下室且沒有廁所，空間狹長又窄小，但仍連續12年摘下三星，就連法國廚神侯布雄（Joël Robuchon）也曾到此用餐，還稱這是「距離天堂最近的座位」。齋藤壽司則是位於赤坂自行車會館，連續11年摘下三星，是全世界最小也最難訂的壽司店，齋藤孝司不僅壽司捏工了得，酒肴更是受到饕客喜愛，還到香港四季酒店開設分店。

據了解，今年《東京米芝蓮指南》公布前，這兩家壽司店就已經傳出將不在名單內。米芝蓮曾與兩位壽司店主理人溝通，希望能開放座位讓一般人訂得到，否則恐無法名列榜單。不過，兩家餐廳雙雙拒絕此要求。其中，實行會員制的齋藤壽司回絕此提議，當有熟客提到此事時，還直接表明今年未收到米芝蓮邀請函。數寄屋橋次郎3年前改熟客限定或五星級飯店禮賓司代訂制度，針對米芝蓮要求，小野二郎也已回絕。結果出爐，果然不在榜單上。

《2020米芝蓮指南東京》本周五在日本開賣，每本3,180日圓。

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