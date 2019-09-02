【日本美食】東京三間米芝蓮法國菜午餐推介　最平180蚊就食到！

來到東京這米芝蓮奪星餐廳密集度全世界最高的城市，體驗一下米芝蓮fine dining一定是遊訪東京例行行程。日本，尤其東京，是體驗米芝蓮餐廳最適合不過的旅遊國家。每年獲星餐廳不勝其數，壽司、京料理、天婦羅、中華料理、法餐、意大利餐、西班牙菜、甚至庶民拉麵，不一而足。價位從3000円到30000円應有盡有。 但既然想要嘗試米芝蓮，一定要著從法國菜嚐起，怎麼才能不中伏？又是誰說米芝蓮法國菜就一定貴鬆鬆呢！麥大這介紹幾家東京都內討論熱度最高，午餐同樣也是Chef親自掌廚的超值米芝蓮法餐！絕對物有所值！小資怎麼能錯過！

【日本旅遊指南】九洲玩到北海道？一文收錄「食住買玩」最強攻略

青山 LATURE 米芝蓮一星 午餐 2400円~4800円

在東京嘗過無數超值小資米芝蓮餐廳，而LATURE絕對是令我印象深刻的。

▼ ▼ 點擊下圖看清LATURE美味菜式，開胃菜、前菜、主菜、甜點與茶點分別是：▼ ▼

+ 7 + 6 + 5

唯一美中不足的是他的熱咖啡….不了解是什麼原因..東京內的fine dining餐廳最後的餐後咖啡都是屬於深焙的苦味咖啡。對於已經接近飽餐的饕客來說，主觀的認為，這樣的苦味咖啡其實會讓味蕾以及接近飽腹的感覺更加沉重。咖啡對我而言是NG，所以就跳過沒有記錄了。

非常推薦朋友有機會可以把#LATURE 當作米芝蓮入門餐廳來嘗試看看！在他午餐還在破行情價的現在趕緊來嚐鮮吧！

地址: 東京都渋谷区渋谷2丁目2−2青山ルカビルB1 店名: LATURE 交通簡介: 渋谷駅 中央口：徒歩7分 表参道駅 B1出口：徒歩6分 營業時間: Lunch: 11:30 p.m. – 14:00 p.m; Dinner:18:00 p.m. – 21:00 p.m 定休日: 周日

白金高輪 Gentil H 午餐4650円

依照慣例，來到日本無論任何城市，總會找個當地評價好，同時也獲米芝蓮肯定的餐廳為旅行留下個味蕾印記。這天來到的，是位在東京高級住宅區––白金高輪的新式法餐廳–– Gentil H。雖然位在高級住宅區，但中餐確實有個吸引人的價格，2道開胃菜+1前菜+杯湯+1主菜+2兩甜點，只消令人驚喜的4650円～

▼▼點擊下圖看清Gentil H美食及評價，開胃菜、前菜、主菜、甜點與茶點分別是：▼▼

+ 7 + 6 + 5

地址: 東京都港區白金台5-18-7 Gold Forest大廈 2F 店名: Gentil H 交通簡介: JR山手線目黒駅 徒歩12分 / 都営三田線、東京メトロ南北線 白金台駅1番出口 徒歩4分 營業時間: 12:00 – 15:00 ; 18:00 – 22:30 定休日: 周一

淺草 Nabeno-Ism 米芝蓮二星 午餐7500円

▼▼ 點擊下圖看清Nabeno-Ism美食，前菜、主菜、甜點與茶點分別是：▼▼

+ 6 + 5 + 4

地址: 東京都台東区駒形2-1-17 店名: Nabeno-Ism 交通簡介: 都営浅草線浅草駅A2‐ｂ出口より徒歩3分 / 都営大江戸線蔵前駅A7出口より徒歩5分 營業時間: 平日午餐12:00～13:30（L,O）15:00 Close平日晚餐18:00～21:00（L,O）23:00 Close ； 星期日晚餐18:00～19:30（L,O）22:00 Close 定休日: 周一

延伸閱讀：

東京咖啡店推薦必去８選！隈研吾星巴克、淺草Fuglen、還有還有…(更新)

東京住宿推薦懶人包！自由行15間人氣飯店全攻略

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】