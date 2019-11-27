韓國會議長擬提出新「2+2+α」方案　解決日韓強徵勞工問題

韓國國會議長文喜相在11月初訪日，於早稻田大學演講時，提及可使用「1+1+α」的方式，籌集款項解決二戰強徵勞工問題。有韓國媒體報道指獲得草案內容，顯示文喜相正改以新的「2+2+α」的方案取代。

文喜相（左）正積極提出解決日韓二戰勞工問題的解決方案。圖為2017年文喜相與首相安倍晉三會面。（Getty Images）

新的「2+2+α」方案，是在早前提倡「1+1+α」的方案上，增加政府部分。即在日韓企業、加上政府（2+2）的協助下籌款，再加個人募捐（+α）的方式，集資成立基金。

不過由於考慮日本政府不會實質參與的關係，所謂日本政府的部分是使用早前已解散的「慰安婦支援基金」中未使用的約60億韓圜（約4000萬港元）取代。同時從日本企業籌集的款項會改為使用「寄付金」而非「罰款」的字眼，以減少日本方面的抗拒。

有關基金亦會容許未有參加訴訟的受害人及親屬申請，同意領取賠償的家屬即代表接受裁判上的和解。方案會交由國會審議並通過，具法律效力。

政府消息人士指出，文喜相的提案會類似德國為解決納粹時期強徵勞動者問題成立的「記憶、責任、未來基金法案」類似。

《中央日報》引述日本前官房長官河村建夫表示，若韓國能在12月中日韓首腦會談前完成立法，有關的法案可提出商議，韓方亦可以此要求日本取消對韓限制出口措施。