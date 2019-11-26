日韓爭拗沒完沒了　陷GSOMIA「誰主動讓步」爭論

韓國宣布延後取消韓日軍事情報協定（GSOMIA）後，兩國的爭拗仍然持續。而這次的爭議，是兩國在最後談判期間雙方的態度。從誰主動讓步、誰歪曲報道、誰有道歉，雙方互相鬥嘴，似乎沒完沒了。

11月22日，青瓦台宣布延期取消GSOMIA的決定，但相關的爭論仍未結束。（Getty Imagesetty Images）

韓國在11月22日，即GSOMIA正式終止前一天，與日本達成協議，宣布延期取消的決定。韓國指談判最後取得突破，是因日韓雙方作出讓步。韓國稱日本願意在就取消對韓國出口限制改變方針，進行談判。

韓國：日本讓步 日本：韓國讓步

日本在7月以國家安全為由，限制出口韓國三項高科技原材料，並在８月把韓國剔除出口白名單之外，引起韓國強烈不滿。韓國威脅取消GSOMIA，被視為是迫使日本談判的籌碼。

不過在韓國發表消息後，日本經濟產業省則表示，日韓就出口限制相關的對話與GSOMIA無關。經產省表示，韓國因願意就進口貿易問題上作出改善，所以與韓國進行對話。

到底是日本因願意改變方針，還是韓國願在貿易問題上作出改善，這個「誰主動讓步」成為了爭拗點。韓國青瓦台隨即對經產省的回應提出抗議，日本已接受了抗議，稱「日本理解韓國的立場」並向韓國道歉。

這「向韓國道歉」的一詞隨即挑起日本神經，日本政府隨即表示從未有對韓國道歉。韓國則重申日本確實已就事件道歉，並表示日本在談判期間因表示「若取消限制出口最少要一個月」關係，韓國才決定延期取消GSOMIA。

日韓外長在G20

有日本媒體形容這次是韓國的外交失敗，在美國壓力下日本取得勝利，惹韓國不滿。（產經新聞）

韓國：日本道歉 日本：才沒有

韓國同時批評部分日本媒體，把韓國這次的決定解釋為「受美國壓力」，並稱日本取得「完美外交勝利」是誇張失實的報道，對此表示遺憾。

雙方的爭拗仍然持續，分析認為韓國與日本在此次的爭論點，是「誰作出讓步」的立場問題。因不論是韓國或是日本，為向國民交待需把談判的結果解釋為「對方的讓步比較多」。

有日本的評論也認為，韓國太在意日本國內部分媒體的報導字眼，在文字上執着誰勝誰負的面子問題。

目前未知誰方的爭論何時結束，亦未知會否影響較早前雙方同意，在12月於中國舉行的中日韓峰會期間，安倍與文在寅的會面。