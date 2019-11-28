德國外長直言歐洲無法保護自己　須依靠美國

德國外長在出席一場論壇時指出，歐洲無法靠自己來保衛自己，必須依靠美國管理歐洲的安全問題。

德新社11月26日報道，德國外長馬斯（Heiko Maas）在克貝爾基金會舉辦的柏林外交政策論壇上警告說，不能讓歐洲的安全和美國的安全脱鈎，「那將是非常危險的」。

報道稱，馬斯再次拉開他與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的距離。馬克龍最近說，北約正經歷「腦死亡」，歐洲應該更加獨立。

法國總統馬克龍此前一番關於北約「腦死亡」的言論引發質疑。（VCG）

據《經濟學人》雜誌11月7日報道，馬克龍日前警告歐洲國家，在防務安全上不能再依賴美國。他認為，北約已經「腦死亡」，站在「懸崖邊上」的歐洲需要思考自己的戰略問題，否則將「不再掌控我們的命運」。

而馬斯堅稱，應該說「北約從頭到腳都活得好好的，即使別人給出了其他診斷」。

馬斯再次呼籲設立一個專家委員會，以改革北約，還說赤字和爭議顯然是存在的。

他說，在上週的外長會議上，這個提議得到大家的歡迎，「有助於讓一場已經幾乎變得有害的辯論沿着更系統、更有成效的路線發展」。

報道稱，北約國家元首和政府首腦下週將在倫敦舉行的峰會上討論這個問題。