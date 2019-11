歐洲議會通過歐委會人選　馮德萊恩首要解決德法不和問題？

歐洲議會11月27日投票通過以馮德萊恩(Ursula von der Leyen)為主席的新一屆歐盟委員會人選,為新一屆歐委會就職鋪平道路。

馮德萊恩原本應該在11月1日上任,但由於委員會成員的提名接連遭否決,不單削弱她的威信,也導致她的履新日期要推遲,如今人選名單獲通過後,她可望在12月1日正式上任。

馮德萊恩會在12月1日正式上任(Getty Images)

前路難題多 首要解決德法不和問題?

外界早已估計馮德萊恩上任後會面對不少難題,包括伊朗問題、經濟貿易、氣候變化等,近來德國總理默克爾(Angela Merkel)與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)愈見不和,更被視為馮德萊恩即將要處理的難題。

承諾召開「歐洲未來會議」

61歲的馮德萊恩是德國前國防部長,她早前向歐洲議會承諾,未來要召開「歐洲未來會議」(Conference on the Future of Europe),討論歐盟內的民主規則及改革問題,並要在選擇歐盟領導人的問題上,給予歐洲議會及歐盟選民更大的權力。

據她之前發表的歐盟委員會政策方針,「歐洲未來會議」將於2020年啟動,為期兩年,會有歐盟的普通公民及歐盟機構參加,可以由歐洲議會議員擔任主席,還將討論備受爭議的「領銜候選人」制度,即各黨團推選「領銜候選人」,由獲得最多議席黨團的候選人出任歐盟委員會主席一職。