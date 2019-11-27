歐洲議會通過歐委會人選　馮德萊恩首要解決德法不和問題？

歐洲議會11月27日投票通過以馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為主席的新一屆歐盟委員會人選，為新一屆歐委會就職鋪平道路。

馮德萊恩原本應該在11月1日上任，但由於委員會成員的提名接連遭否決，不單削弱她的威信，也導致她的履新日期要推遲，如今人選名單獲通過後，她可望在12月1日正式上任。

馮德萊恩會在12月1日正式上任（Getty Images）

前路難題多 首要解決德法不和問題？

外界早已估計馮德萊恩上任後會面對不少難題，包括伊朗問題、經濟貿易、氣候變化等，近來德國總理默克爾（Angela Merkel）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）愈見不和，更被視為馮德萊恩即將要處理的難題。

承諾召開「歐洲未來會議」

61歲的馮德萊恩是德國前國防部長，她早前向歐洲議會承諾，未來要召開「歐洲未來會議」（Conference on the Future of Europe），討論歐盟內的民主規則及改革問題，並要在選擇歐盟領導人的問題上，給予歐洲議會及歐盟選民更大的權力。

據她之前發表的歐盟委員會政策方針，「歐洲未來會議」將於2020年啟動，為期兩年，會有歐盟的普通公民及歐盟機構參加，可以由歐洲議會議員擔任主席，還將討論備受爭議的「領銜候選人」制度，即各黨團推選「領銜候選人」，由獲得最多議席黨團的候選人出任歐盟委員會主席一職。