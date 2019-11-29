日本前首相中曾根康弘離世　終年101歲

日本前首相中曾根康弘11月29日離世，終年101歲，他一生經歷四位天皇時代，亦是二戰後任期第五長的首相。而他在任期間，曾推動日本國有鐵道民營化，以及促進美日安全保障體制等。

日本前首相中曾根康弘出生於大正時代，經歷大正、昭和、平成、令和四個朝代。（Reuters）

中曾根康弘1918年出生於郡馬縣高崎市，1941年畢業於舊東京帝國大學後加入內務省，但由於正值二戰時期，他被徵召到海軍服役。

二戰結束後，他投身政壇，在1947年首次當選眾議員後，成功連任20屆。中曾根於1959年首度入閣，曾擔任科學技術廳長官、防衛廳長官、運輸大臣、通產大臣等，並於1982至87年期間三度出任首相。其兒子中曾根弘文亦是政治家，曾經在2000年代出任文部大臣、外務大臣等公職。

中曾根擔任首相期間，曾落力推動行政改革，將當年的日本國有鐵道、電信電話公社（電電公社）、專賣公社的國家企業民營化。而在外交層面上，他與時任美國總統列根（Ronald Regan）建立深厚的信任，並利用出席蘇聯領袖契爾年科 (Konstantin Ustinovich Chernenko)喪禮的機會，與新領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）舉行首腦會談。

中曾根康弘一共擔任首相達1806日，是二戰後在任第五長的首相，僅次於現任首相安倍晉三、佐藤榮作、吉田茂及小泉純一郎。

不過他在任時亦曾出現爭議，包括在1985年8月15日的投降紀念日中參拜靖國神社，是戰後首次有首相參拜，結果惹來中國等國家批評，他之後都沒有到當地參拜。

中曾根在2003年退出政壇，結束56年的國會議員生涯，成為為安全保障及國際交流的智庫會長，不時就內政和外交等議題積極發言。另外他亦支持修改憲法，參加推動制定新憲法的跨黨派國會議員團體，並於2017年5月出版的著作中，建議修改有關自衛隊存在問題的憲法9條第二項。