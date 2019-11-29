美FCC禁企業用政府資助買華為設備　美媒：華為下周入稟

美媒11月28日引述知情人士報道，針對美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）上周決定進一步削減中國電信業巨頭華為公司與美國為數不多的客戶的業務，華為公司已經決定反擊。

據美國《華爾街日報》11月28日報道，華為公司正準備提出訴訟，挑戰美國政府的這項決定。

華為3月入稟美國法院，指控《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）禁止聯邦機構購買華為設備的做法違憲。美國司法部7月3日要求聯邦法官拒絕受理案件。

華為還大幅增加對華盛頓遊說者的支出，改革其公關活動。華為創始人任正非擺脫以往予人深居簡出的形象。

預計華為將於下周在新奧爾良的第五巡迴上訴法院提起訴訟，聯邦通訊委員會11月22日一致通過封殺華為與中興的措施，禁止對國家安全會構成風險的公司，動用普遍服務基金（Universal Service Fund，USF）用作購買兩間公司的設備。

該報引述知情人士還稱，預計華為將於下個星期，在位於中國深圳市的華為總部舉行的新聞發布會上，宣布該公司針對美國政府所採取的最新法律行動。