新加坡再引反假新聞法　要求Facebook就「不實」貼文發更正通知

新加坡政府11月29日第二度引用防止假新聞的新法例，要求Facebook就新聞網站States Times Review的一則貼文發布更新通知。不過經營專頁的新加坡博客予以拒絕，稱自己不住在新加坡，並是澳洲公民，不會遵守外國法例。

新加坡新聞網站States Times Review11月23日在Facebook上發布一則貼文，指政府稱無逮捕任何人的說法與其接獲的告密內容相反。（States Times Review Facebook）

States Times Review的Fb帳號在23日上午8時5分發佈一則貼文，指新加坡律政兼內政部長尚穆根（K. Shanmugam）下令拘捕一名揭發執政人民行動黨選舉候選人與基督教社群有聯繫的人，此人已將面臨警方控以捏造虛假新聞的罪名。在該則貼文中人民行動黨被指安排教徒參選，以期吸引更多教徒票。政府28日要求專頁持有人陳智祥（Alex Tan Zhi Xiang）澄清這條貼文中「錯誤和毫無根據」的不實內容。

現年32歲的新加坡人陳智祥表示，他是一名澳洲公民，只會遵守澳洲法律。他其後又在同一Fb帳號上發文稱，即使他不得不被監禁10年，仍會因此感到高興，他將違抗與抵制所有不公正的法令。專頁在28日發文，稱專頁的編輯不會遵守任何外國法律。

States Times Review涉事帖文仍可在Fb上找到，它已更新並指新加坡政府聲稱沒人被捕，「這與我們獲得的情報不符」。防止網絡假信息和網絡操縱辦事處29日又發佈公告指，要求Fb在涉事貼文發佈「更正通知」，並稱28日已就陳智祥拒絕更正貼文一事展開調查。Fb未有回應。

新加坡政府自10月2日實施《防止網絡假信息和網絡操縱法令》（簡稱：POFMA）以來，在11月25日已首度引用這條新法例，要求反對黨新加坡前進黨員鮑耶（Brad Bowyer）更正一則Fb貼文。