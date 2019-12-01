倫敦橋恐襲案　遇害劍橋生父開腔：不願兒子的死引發更重刑罰

英國當地時間11月29日發生一宗恐怖襲擊事件，一名身穿假炸彈背心的男子持刀在倫敦橋上斬人，造成2死3傷悲劇。兩名死者包括一名25歲的劍橋大學畢業生梅里特（Jack Merritt），另一名女性死者身分尚未公開。

恐襲疑犯為28歲的烏斯曼汗（Usman Khan），周五在倫敦橋旁一場由劍橋大學舉辦的更生人士活動會場上持刀斬人，而梅里特就是死者之一。梅里特是這場更生人士活動的其中一名籌辦人員，當時活動正在倫敦橋北端的魚販大廳（Fishmongers' Hall）舉行。

梅里特2016年畢業於曼徹斯特大學法律系，之後繼續在劍橋大學攻讀研究所，並在犯罪學系幫忙籌辦更生人士活動。梅里特的父親大衛．梅里特（David Merritt）於Twitter表示，他的兒子心地善良，「是美麗的靈魂」，總是支持居劣勢的一方。他說，兒子讚賞與他一起工作的同事們，且相當熱愛自己的工作。

Jack Merritt生前畢業於曼徹斯特大學法律系，父親指他心地善良↓

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我的兒子在這次襲擊中被殺害，我不希望他的死，被用作執行更嚴厲的刑罰或非必要拘留人的藉口。 恐襲受害者Jack Merritt父親

疑犯烏斯曼汗因為參與2010年策劃炸毀倫敦證交所案，於2012年被判刑16年，去年底獲假釋出獄。對此，英國首相約翰遜再度關切英國假釋體系，認為「允許重罪與暴力犯提早出獄根本是個錯誤」。

英國倫敦橋恐襲案事後處理工作↓

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