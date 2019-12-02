中國就特朗普簽《香港人權法》制裁美國　學者稱史無前例

美國總統特朗普（Donald Trump）日前正式簽署了「香港人權與民主法案」，中國方面12月2日宣布制裁措施，學者稱這些措施史無前例。

中國外交部發言人華春瑩北京時間12月2日在記者會上說，日前，美方不顧中方堅決反對，執意將所謂「香港人權與民主法案」簽署成法，這嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方已就此表明堅決態度。

華春瑩還宣布，針對美方無理行為，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

華春瑩還說，中方敦促美方糾正錯誤，停止任何插手香港事務、干涉中國內政的言行，中方將根據形勢發展採取進一步必要行動，堅定捍衛香港穩定繁榮，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

針對北京的制裁措施，美國彭博社12月2日報道稱，中國並沒有採取同貿易相關的制裁措施，而是制裁一些美國的人權組織，以及停止審批美軍艦訪香港的申請。

報道也指出，中國官媒《環球時報》總編胡錫進此前說，中國考慮將一些法案的起草者列入禁止入境名單，但是華春瑩並沒有提到相關措施。

報道稱，中國南京大學國際關係研究院院長朱鋒說，這些反制措施是強硬且史無前例的，尤其是決定停止審批訪港申請。

他說，這是中美建立40年來，中國首次停止審批美軍艦訪港申請。

據悉，在香港局勢動亂之際，11月19日至20日，美國國會參議院和眾議院分別通過了「香港人權與民主法案」，參議院是全票通過，眾議院只有一票反對。

11月27日，白宮發表聲明稱，特朗普當天已經正式簽署了「香港人權與民主法案」。「香港人權與民主法案」將對香港的自治狀態進行年度審議以確定是否維持美國給予香港的特殊地位，同時還警告要制裁侵犯香港自治和人權的官員。

但是特朗普在白宮發表的聲明中也說：「法案某些條款將干涉總統申明美國外交政策的憲法權威。我的行政當局將在符合總統與外交關係有關的憲法權威的情況下對待法案的每一項條款。」

特朗普當天還簽署了「保護香港法案」。這部法案禁止向香港警方出口美國製造的某些武器裝備。

與此同時，可能是擔心激怒北京，特朗普在白宮發佈的另一項聲明中說：「我出於對中國習主席和香港人民的尊重簽署了這些議案。制定這些議案是本着這樣的希望，也就是中國和香港的領導人與代表將能夠友好地解決分歧，走向造福於所有人的長期和平與繁榮。」

中國方面十分不滿。中國外交部副部長樂玉成北京時間11月28日召見美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），就美方將「香港人權與民主法案」簽署成法提出嚴正交涉和強烈抗議。樂玉成強調，中方強烈敦促美方糾正錯誤、改弦更張，不得將該法案付諸實施。