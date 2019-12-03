特朗普競選團隊停向彭博社發放採訪證

美國總統特朗普（Donald Trump）與紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）都投入2020年總統大選選戰，而後者正在競逐民主黨總統候選人提名。特朗普的競選陣營稱不會向彭博旗下的彭博社記者發放採訪證，因這間通訊社公開說明他們的報道有偏見。

美國總統特朗普的競選團隊宣布，停向彭博社旗下記者發放採訪證。彭博社記者將不能採訪特朗普的造勢及競選活動。圖為特朗普（AP）

特朗普競選團隊經里帕斯凱爾（Brad Parscale）12月2日在聲明中指出，他對不公平的報道手法是習慣的，但彭博社是太過分，「大部分新聞機構都不會這麼公開說明他們的偏見。他說：「因他們公開宣布他們的（報道上的）偏見，特朗普競選團隊將不再就造勢活動及其他競選活動向彭博社發出採訪證。」

美國白宮迄今仍未有就報道回應。現年77歲彭博博11月24日正式宣布參選美國民主黨總統初選。彭博社總編輯麥克列威特（John Micklethwait）在大老闆宣布參選當天日早上向彭博社約2700記者發送一份備忘錄，寫明不對這位候選人進行深入調查報道。

備忘錄指出從今起至2020年11月大選，彭博社的新聞媒體，包括《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）及幾個特定行業的新聞網站，都不會對彭博以及其他民主黨對手進行深入調查報道。不過就涉及民主黨候選人的題材，彭博社會發布「可信的傳媒機構」的文章。