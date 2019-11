彭博競選總統　名下通訊社表明　不會深入調查大老闆

美國總統特朗普(Donald Trump)2020大選遇上勁敵。美國紐約市前市長、百億富豪彭博(Michael Bloomberg)宣布角逐總統之位。他名下的新聞通訊社彭博社(Bloomberg)為此變陣,記者們更收到內部指引,寫明不對大老闆進行深入調查報道。

就「財力」和「媒體影響力」來看,彭博相對特朗普屬於「碾壓級別」——身價是特朗普的17倍,同時手握全球最大財經資訊公司彭博社。

彭博本人在11月24日宣布參選後發布影片表示,將自己對彭博社的管理權,移交給一個管理團隊。「這並非我第一次為從政而離開公司。和上次一樣,公司將交給一個出色的領導團隊管理。」

彭博社社論部門「彭博觀點」(Bloomberg Opinion)多位資深編輯將暫時休假,加入老闆的競選團隊,其中包括奧布萊恩(Timothy O' Brien)以及希普利(David Shipley),他們分別是彭博觀點執行編輯以及彭博觀點的高級執行編輯。

對於是否將把自家媒體當成競選工具,彭博的回應相當直白。他2018年曾說:「我不希望我付錢僱用的記者寫關於我的壞新聞。 我不希望他們獨立。」("I don't want the reporters I'm paying to write a bad story about me. I don't want them to be independent.")

彭博社總編輯麥克列威特(John Micklethwait)在彭博宣布參選當天、即24日早上向彭博社約2700記者發送一份備忘錄,內容也可被視為對他們的內部指引。在某種程度上,它們呼應大老闆的表態。

備忘錄指出從今起至2020年11月大選,彭博社的新聞媒體,包括《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)及幾個特定行業的新聞網站,都不會對彭博以及其他民主黨對手進行深入調查報道。

彭博新聞社(Bloomberg News)發言人Kerri Chyka指出,編採部會繼續「我們的傳統」,不去報道彭博的家庭及財富。有關做法亦會延伸到其他民主黨初選候選人身上。不過就涉及民主黨候選人的題材,彭博社會發布「可信的傳媒機構」的文章。

備忘錄有一在點引起外界注意,就是它寫道,在特朗普還未是彭博直接競爭對手之前,該報對特朗普的報道方針不會改變。麥克列威稱會繼續調查特朗普政府。彭博倘獲得民主黨總統候選人提名資格,才算是特朗普的直接對手。

麥克列威寫道:「我們將形容誰在贏以及誰在輸、我們會檢視政策以及它的後果。我們會進行民意調查、我們會訪問候選人以及我們會追蹤他們的競選活動,包括邁克爾(彭博的名字),正如他在競選市長之時。而在我們撰寫總統選舉的報道時,會寫明我們公司的持有人是一名候選人。」