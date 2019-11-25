彭博競選總統　名下通訊社表明　不會深入調查大老闆

美國總統特朗普（Donald Trump）2020大選遇上勁敵。美國紐約市前市長、百億富豪彭博（Michael Bloomberg）宣布角逐總統之位。他名下的新聞通訊社彭博社（Bloomberg）為此變陣，記者們更收到內部指引，寫明不對大老闆進行深入調查報道。

就「財力」和「媒體影響力」來看，彭博相對特朗普屬於「碾壓級別」——身價是特朗普的17倍，同時手握全球最大財經資訊公司彭博社。

彭博本人在11月24日宣布參選後發布影片表示，將自己對彭博社的管理權，移交給一個管理團隊。「這並非我第一次為從政而離開公司。和上次一樣，公司將交給一個出色的領導團隊管理。」

彭博社社論部門「彭博觀點」（Bloomberg Opinion）多位資深編輯將暫時休假，加入老闆的競選團隊，其中包括奧布萊恩（Timothy O' Brien）以及希普利（David Shipley），他們分別是彭博觀點執行編輯以及彭博觀點的高級執行編輯。

對於是否將把自家媒體當成競選工具，彭博的回應相當直白。他2018年曾說：「我不希望我付錢僱用的記者寫關於我的壞新聞。 我不希望他們獨立。」（"I don't want the reporters I'm paying to write a bad story about me. I don't want them to be independent."）

彭博社總編輯麥克列威特（John Micklethwait）在彭博宣布參選當天、即24日早上向彭博社約2700記者發送一份備忘錄，內容也可被視為對他們的內部指引。在某種程度上，它們呼應大老闆的表態。

備忘錄指出從今起至2020年11月大選，彭博社的新聞媒體，包括《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）及幾個特定行業的新聞網站，都不會對彭博以及其他民主黨對手進行深入調查報道。

彭博新聞社（Bloomberg News）發言人Kerri Chyka指出，編採部會繼續「我們的傳統」，不去報道彭博的家庭及財富。有關做法亦會延伸到其他民主黨初選候選人身上。不過就涉及民主黨候選人的題材，彭博社會發布「可信的傳媒機構」的文章。

備忘錄有一在點引起外界注意，就是它寫道，在特朗普還未是彭博直接競爭對手之前，該報對特朗普的報道方針不會改變。麥克列威稱會繼續調查特朗普政府。彭博倘獲得民主黨總統候選人提名資格，才算是特朗普的直接對手。

麥克列威寫道：「我們將形容誰在贏以及誰在輸、我們會檢視政策以及它的後果。我們會進行民意調查、我們會訪問候選人以及我們會追蹤他們的競選活動，包括邁克爾（彭博的名字），正如他在競選市長之時。而在我們撰寫總統選舉的報道時，會寫明我們公司的持有人是一名候選人。」