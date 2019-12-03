奧巴馬幕後提出批評　拜登回應

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）日前稱，民主黨參選人、美前副總統拜登（Joe Biden）不懂得與選民建立聯繫，拜登12月2日進行了回應。

美國前副總統拜登12月2日在接受媒體Politico採訪時被問到是否需要奧巴馬的公開支持。對此，拜登回應說：「不需要，因為所有人都知道我同他關係緊密。我不需要奧巴馬的公開支持。」

當被問到奧巴馬日前的批評言論時，拜登說：「他可能是這麼說了。如果是真的，他真這麼說了，那就是事實。」

美國Politico網站11月26日報道，近期，在同一名民主黨的總統參選人會晤時，奧巴馬猛烈抨擊拜登，稱拜登「真的沒有能力」同選民建立聯繫，尤其是艾奧瓦州的選民。

報道指出，在給一位匿名的民主黨初選候選人提供諮詢時，奧巴馬強調了在個人層面上與艾奧瓦州的選民建立聯繫的重要，以及利用他在2008年與早期初選州選民建立的關係。

奧巴馬還解釋稱，他「不再擁有這種聯繫」，因為這種聯繫會隨着時間的推移而消失。 他還接着說道：「你知道誰真的沒有這種能力嗎？拜登。」

報道透露，奧巴馬說自己之所以沒有公開支持拜登是因為拜登必須努力爭取他的支持，然而拜登競選陣營已經變成了他們擔心的樣子。

關於美國2020年總統大選，拜登一直被看作是民主黨競選陣營「默認」的領跑者。但是《國會山》日前報道稱，印第安納州南本德市市長巴蒂吉格（Pete Buttigieg）在艾奧瓦州和新罕布殊爾州的民調支持率都在上升，這使他有可能超過拜登，成為民主黨競選中領先的中間派。

最新民調顯示，巴蒂吉格在新罕布殊爾州和艾奧瓦州的支持率分別為25%和22%，而拜登分別為15%和19%。

作為測試總統大選的「風向標」，艾奧瓦州黨內初選結果長期以來具有關鍵性意義。儘管贏得艾奧瓦州初選的候選人不一定就會成為下一屆美國總統，但獲得初選勝利的候選人往往會獲得重要的「大選首戰」的象徵性勝利，並會在獲得媒體和民眾關注度，同時可以在之後的新罕布殊爾州初選上起到積極的影響作用。