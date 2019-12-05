北約峰會結束　聲明提及共同應對中俄問題

在英國舉行、為期兩日的北約（NATO）峰會於12月4日結束，大會其後公開聯合聲明，當中強調成員國會在不同問題上加強合作，而正如事先曝光的內容，聲明提及中國在國際舞台逐漸增加的影響力，稱為北約帶來機遇和挑戰。

北約峰會12月3至4日於英國倫敦舉行，但會上傳出成員國之間不和的消息，為這個成立70周年的組織出現明顯裂痕。（Reuters）

北約的聯合聲明一共有9段，重點涉及分擔軍費、多方面合作、俄羅斯問題、應對新科技挑戰等。聲明提到北約受到不同類型的挑戰，包括不同形式的恐怖主義、國際規範基準面臨打擊等。北約點名批評俄羅斯的侵略行為，指莫斯科部署新型中程導彈，導致《中程導彈條約》崩潰，對歐洲及大西洋地區構成威脅。因此北約會繼續採取慎重方式回應，但強調假如俄羅斯作正面行動，與北約的對話大門會為此而開。

聲明又提到，北約認同中國的崛起帶來機遇和挑戰，各成員國同意須要以聯盟方式共同應對。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在會上曾表示，盟國需要找到一種平衡的方式應對中國的挑戰。他解釋，中國在全球基礎設施上進行大量投資，「從非洲、北極到太空都能看見中國」，加上中國有着世界第二大國防預算，中國已與他們「愈來愈接近」。

另外，北約認為大家需要展望未來，組織和盟友會致力確保包括5G技術在內的通訊科技必須安全，北約會在遵守國際法及保留原有價值的情況下，增加設備應對網絡攻擊威脅。

而在軍費問題上，聲明指各成員國已經按照指引增加國防開支，其中美國以外的國防開支連續5年上升，並在有關方面投資超過1300億美元，並稱取得良好進展，揚言在未來付出更多。

至於組織成員之間不和的情況，聲明提出邀請秘書長主持一個外長級別委員會，邀請專家透過諮詢等加強北約的政治層面。