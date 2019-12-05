美方要求台軍防空作戰系統「北約化」　台軍反應冷淡

近期，美方首度與台軍方針對台軍整體防空作戰系統與效能的自動化、聯網能力進行會議。美方要求台軍確實檢討有關自動化、一體化作戰能力問題，但台軍方面反應冷淡。

據稱，主要關鍵在於美方要求台軍重新檢討中、低空層防空導彈系統應該「北約化」，能夠和北約、日、美等國一起協同作戰，但是台軍堅持使用國家中山科學研究院（簡稱：中科院）研發將近15年未成的陸射型劍2導彈，遞補鷹式（Hawk）導彈退役之後的空隙，雙方概念可能還要經過經年的溝通與妥協。

美國為台灣規劃的整體防空作戰自動化系統，從2000年左右，就已經來台積極布建推銷，但是台灣方面對此投資態度冷淡。（陳宗逸／多維新聞）

由於台軍堅持使用中科院的產品，而中科院產品除了產能低、效能較美製品差外，雖然價格便宜，但是無法與美製防空系統連網作戰。據稱，目前台軍野戰防空、機場防空等系統無法連網，接戰指揮甚至只能用無線電話機聯絡、指定大概目標射擊。

而台中科院自制的蜂眼雷達，號稱為相位陣列雷達，能夠導引台軍復仇者、陸射劍2等導彈有效接戰，但是雷達資訊更新速度僅達2-4秒，和一般相位陣列雷達一秒鐘更新上百次資訊的效能差異很大，但是蔡政府主導的國安高層，還是堅持採購蜂眼雷達搭配的防空武器，即使台灣國防部、陸軍和空軍使用者多有微詞，但是礙於「自主國防」的政治正確大旗，也無法反抗，僅能含淚吞下次級品裝備。

台軍在政治正確下堅持採購陸射劍2中、短程導彈系統，無法納入台軍以美製觀通雷達為主的系統，只能獨立作戰、無法進行自動化整合，美方憂心的地方在此。（陳宗逸／多維新聞）

蜂眼雷達案曾經鬧得相當大，由於美方是由雷神（Raytheon）提供的哨兵（AN-MPQ-64）相位陣列雷達，以及與之搭配的SL-AMRAAM陸射型AIM-120主動中程陸射導彈，但是台灣中科院橫空殺出自制的蜂眼雷達與陸射劍2導彈搭配，陸射劍2研發10數年幾乎無成績，蜂眼雷達卻以較低價格取勝。美方雷神公司後來在台軍方為了護航中科院便宜產品、擅自更改規格讓中科院得標，而氣得揚長而去。此番美方要求台軍方檢討整體防空作戰效能，被視為是雷神公司哨兵雷達系統的升級版——NASAMS國家先進防空系統，重回台灣市場試圖表演王子復仇記。

但是，由於台灣陸軍、空軍在政治正確的態度下，選擇自制的陸射劍2導彈搭配蜂眼雷達的模式，雖然交貨與實戰測試日期遙遙無期，但是台灣軍方依舊強硬採購此導彈。而美方則擔心台軍的此種堅持，未來無法連網自動化作戰，單個導彈射擊單位將會被一一擊破。加上未來的空陸戰模式，將由超音速巡弋導彈、攻擊性反輻射無人機和隱形無人戰績主導，台灣的蜂眼雷達性能如此，加上無法與美製的愛國者系統聯網作戰，對於台灣整體防空作戰效能是否能夠應付未來戰爭型態改變，充滿疑問。

根據美方評估，未來台軍首要面對挑戰的，已經不是傳統的戰機和彈道導彈威脅，而是更新、更便宜又更隱密的無人載具，而巡航導彈的發展，世界趨勢也已經朝向高超音速、極音速和隱形設計為導向，不再如以往的低空慢飛躲避雷達的傳統巡航導彈一樣的作戰模式。台軍在改進整體防空作戰效能的工作上面，似乎和世界潮流有一段很長的距離要趕上。由於此次是被披露初的第一次台美防空作戰協調會議，未來美方給台軍的進步壓力，隨着台海局勢的急速升温，即將進入2020至2022年的高風險期，美方介入的深度將會再加深，指導台軍進行有效率的軍購規劃和計畫管理，將是美方來年對台工作的重點。