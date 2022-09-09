英女王逝世　一個時代的結束　伊利沙伯二世的一生

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）在2022年9月8日逝世，享年96歲。伊利沙伯二世在1926年出生，經歷二戰、冷戰及英國脫歐等世界大事。在英治香港時期，她更是香港的「事頭婆」，在1997年7月1日見證香港回歸。她的離世，標示着一個時代的結束。



圖為1940年7月，年輕的伊利沙伯二世（左）與瑪格麗特公主。（AP）

1926年4月英女王伊利沙伯二世出身於英國倫敦，是喬治六世（George VI）的長女。由於喬治六世是當年英國國王喬治五世（George V）的次男，根據英國王位繼承順序，伊利沙伯是繼父親後的第三順位繼承人。

愛德華八世退位的劇變

儘管出身在「上流女性不需特別接受教育」的年代，加上繼承王位機會不大，但祖母瑪麗皇后（Mary of Teck）的影響下，伊利沙伯仍接受了宮庭的正式教育，學習歷史、文學、語言等的基礎知識。

然而，在1936年英國王室發生了劇變。喬治五世駕崩，王位由長子愛德華八世（Edward VIII）繼承。然而這位「不愛江山愛美人」的國王為迎娶美國女子辛普森（Wallis Simpson），不惜放棄王位，王位傳給了喬治六世。伊利沙伯隨即躍升為王位第一繼承人，一家亦搬往白金漢宮居住。

圖為1943年1月，正在學習軍旅知識的伊利沙伯二世。（AP）

二戰爆發渡過年輕時代

1939年第二次世界大戰爆發，納粹德國對英國本土進行大轟炸。在伊利沙伯母親伊利沙伯王太后（Queen Elizabeth）的堅持下，伊利沙伯與妹妹瑪嘉烈（Princess Margaret）未有按建議前往加拿大避難，而是留在英國抗戰。

同年，王室一家前往參觀皇家海軍學院，伊利沙伯在院內認識了前來協助嚮導、未來成為丈夫的菲臘親王（Prince Philip）。兩人僅第一次見面就成為好友，開始書信往來，當時伊利沙伯年僅13歲。

1943年，伊利沙伯開始單獨出席公開活動，訪問軍隊。1945年2月，伊利沙伯成功說服父親，加入女子輔助服務團（Auxiliary Territorial Service）成為後勤駕駛與機械工程員。當年所有王室成員雖然各有軍銜但都沒有實職，伊利沙伯打破常規成為首位真正接受軍事訓練並執行職務的王室成員。

圖為1947年11月，菲臘親王與英女王伊利沙伯二世結婚。菲臘捨棄了原有的身份，入籍英國王室。（Getty）

圖為1951年8月，英女王與菲臘親王一家，查理斯王子及安妮長公主，在倫敦渡過的休閒假期。（AP）

與菲臘的結婚與成為英女王

戰後，伊利沙伯暗地裏與菲臘交往，兩人確立了戀人關係。在1947年，伊利沙伯21歲後，王室正式公開兩人關係，並訂下婚約。不過由於菲臘實際是希臘王子，且親人多與德國王室有關，菲臘需捨棄身份，入藉英國才能與伊利沙伯結婚。

1947年11月，兩人的婚禮在西敏寺盛大舉行，由英國廣播公司（BBC）全球直播。超過2500件的慶祝賀禮送到了英國，祝福兩人。婚後短短兩年，伊利沙伯先後誕下查理斯王子（Charles, Prince of Wales）及安妮長公主（Princess Anne）。

1952年2月喬治六世駕崩，當時伊利沙伯與菲臘正出訪非洲肯尼亞（Kenya）。伊利沙伯回國後繼承王位，1953年正式加冕，成為英女王伊利沙伯二世。

四出外訪與帝國的衰退

伊利沙伯在位期間經歷着英國由盛轉衰的時期，二戰過後英國國力衰退，大英帝國逐漸瓦解。英女王在即位後的兩年周遊世界，訪問包括澳洲、新西蘭和斐濟等國家，嘗試維繫與殖民地的關係。

但去殖化的趨勢仍在1960年代加速，新生的民族主義興起令反對殖民的呼聲高漲，大量英國殖民的非洲及加勒比海地區紛紛獨立。

為阻止蘇聯共產主義的影響，英國採用一系列有計劃的自治轉變過程，讓部分獨立的國家多少保留與英國的特殊關係，成為英聯邦（Commonwealth of Nations）的一員。

圖為1986年10月，英女王訪問香港，與尼泊爾啹喀兵儀仗隊的負責人交談。（AP）

圖為1991年5月，英女王訪問美國，時任眾議院議長福利（Tom Foley）親自迎接。（AP）

脫離殖民的還包括了香港，中英在1985年簽署《中英聯合聲明》，交還自大清時割讓的香港予中國。香港亦在1997年7月1日回歸中國，結束逾150年的殖民時代。

王室醜聞與戴安娜之死

1980年代，英國王室因戴安娜王妃之事成為焦點。查理斯王子與戴安娜在1981年結婚，但婚後僅5年便觸礁，各自陷入婚外情。而這段事件令英國王室自1980年中期開始，幾乎每天都成為英國國民茶餘飯後的話題，英女王本人更成為輿論諷刺的對象。

公眾對王室成員的不滿在1990年代持續醞釀，1992年英女王在40周年演講中，形容那是一個「多怕的一年」（Annus horribilis）。當年3月，次子安德魯王子（The Prince Andrew）宣布與妻子莎拉（Sarah, Duchess of York）離婚；同年4月，安妮公主與第一任丈夫菲利浦斯（Mark Phillips）離婚；一本名叫《戴安娜：她的真實故事》，重點描寫戴安娜婚外情的書在當年出版；溫莎堡在11月更發生了火災，各種王室醜聞和不幸籠罩着英國王室。

圖為1997年9月，戴安娜車禍逝世，王室成員出席戴安娜的葬禮。（AP）

1997年戴安娜在法國巴黎遭遇車禍死亡，令公眾對王室及英女王的不信任達至高峰。由於英女王當時未有在倫敦，白金漢宮未有就戴安娜逝世下半旗致哀，令輿論狠批英女王冷血，王室製造車禍暗殺戴安娜的陰謀論亦甚囂塵上。這一切至英女王在9月出席戴安娜葬禮前夕，發表全國講話，讚揚戴安娜並給予肯定，公眾的不滿才得以逐步平息。

踏入2000年，英女王逐漸年事已高，2003年英女王進行了三項手術，讓人擔心她的健康狀況。但英女王堅持繼續執行公務，只是略減外訪次數。2013年，英女王40年來首次缺席英聯邦首腦會議，由查理斯代為出席。

至2019年，英媒開始傳出英國女王會在兩年內退位，由查理斯攝政的消息，但消息未得到白金漢宮的證實。

圖為2020年4月，英國新冠疫情剛爆發。在倫敦的一個展示版上，展示着英女王向NHS醫護人員致謝的海報。（Getty）

圖為2021年4月，英女王和安德魯王子出席菲臘親王的葬禮。（Getty）

2021及2022年，對英女王來說是波濤洶湧的日子。英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，英女王在2022年2月感染新冠肺炎，倖症狀輕微，但疫情在英國造成逾200萬人感染，超過16萬人的死亡。

菲臘親王在2021年4月逝世，無疑對英女王造成打擊。英女王未有公開為菲臘親王發表悼文，但私下曾表示他丈夫的去世，對她的人生造成巨大的空洞。菲臘親王生前曾表明不希望舉行隆重的國葬，而選擇了軍事葬禮。再因防疫限制，出席葬禮的人數限制在30人。英女王穿着黑衣出席了葬禮。

同年，哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）因無法王室糾紛的關係，決定離開王室。愈來愈多人擔憂英女王的健康，會否因一連串的傷心事所影響而惡化。