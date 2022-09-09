英女王逝世｜英女王是白天鵝的主人？　盤點英國君主的十個特權

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位近70年，手中雖無實權無法與古代統治天下的帝王相比，但她也有一些旁人沒法享有的特權。



泰晤士河中所有白天鵝主人

英女王喜歡動物是眾所周知的事，過去80年內，她養過30隻哥基犬。不過她所擁有的動物並非僅僅這些小狗，還擁有泰晤士河中所有白天鵝，英國水域內所有海豚、鯨魚和大魚也屬於她。

除此之外，英國境內水域在漲潮和退潮時衝上岸的所有寶藏或貨物亦都歸女王所有。

出國無需護照

倘若無護照，大多數人都無法出國。但英女王不受此限。截至2020年3月，女王去過120多個國家，但她出入境時不會被要求提供護照。

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開車無需駕照

根據王室網站介紹，英國護照是由英女王簽發，女王沒必要擁有它。同樣道理，英國駕駛執照也是女王簽發，因此她沒有駕駛執照也能開車上路。

英女王二戰時期在女子領土輔助服務隊學習開車，從未參加駕駛考試，也沒有執照，但駕駛多年。

前首相卡梅倫（David Cameron）在自己的回憶錄《記錄在案》（The Record）中提到，女王會以驚人的速度圍繞巴爾莫勒爾堡（Balmoral）行駛。沙特阿拉伯前國王阿卜杜拉（King Abdullah）1998年訪問英國時，還曾被英女王的車技嚇到。

一年慶祝兩個生日

英女王出生於1926年4月21日，但正式壽辰卻是每年6月的第2個周六。她2021年的壽辰是6月12日。

慶祝2個生日的傳統，源自1748年喬治二世統治時期。生於11月的他因天氣問題決定更改大型慶生活動的日期，並把皇家軍隊閱兵儀式（Trooping the Colour）演變成國王慶生儀式之一。

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無需遵紀守法

「天子犯法與庶民同罪」這句說話並不適用於英女王。在國內，沒有人可以對這位君主提起民事或刑事訴訟，這意味着女王即使犯法也不會被捕。

理論無需交稅

女王沒有義務交稅。但她自1992年起自願繳交包括所得稅和資本利得稅在內的稅金，翌年開始她的稅率已與一般人無異。

可喊停國會

英國君主擁有暫時關閉國會（休會）的權利，無需獲國會批准或同意。不過這是一項由首相建議，並由英國君主決定的權力。一般情況下英女王不會主動叫停國會。

現任首相約翰遜（Boris Johnson）2019年為求如期脱歐，向女王提出休會，引發不少抨擊。

大赦罪犯

英女王有權大赦罪犯，但很少使用。直至2019年，被判終身監禁、最短刑期為17年的殺人犯加倫特（Steven Gallant），因協助制服在倫敦橋施襲的疑犯汗（Usman Khan），獲女王動用皇家寬恕特權（Royal Prerogative of Mercy）特別減刑10個月。

加倫特2005年被定罪，得到女王特赦後，在2021年6月出獄。

向任何人授勳封爵

英女王可以授予任何人榮譽稱號，如司令勳章（CBE）、官佐勳章（OBE）和員佐勳章（MBE）等。香港首富、長江實業集團主席李嘉誠和香港前特首曾蔭權均​曾獲英國王室頒授爵級司令勳章（KBE）。

英女王還可以授予任何人終身或世襲貴族爵位。不過王室已數十年沒有授勳世襲貴族。

任免別國內閣大臣

除英國外，伊利沙伯二世還是加拿大、澳洲和巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）等15國的國家元首。女王有權任命和罷免這些國家的政府大臣。