美務院指伊朗保安部隊殺死逾千人　否認華府考慮增兵中東

美國國務院伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）12月5日向記者表示：「看來這政權（指伊朗）自示威開始或已殺死逾1000名伊朗公民。」他同時指因伊朗嚴厲管控互聯網，有關死亡人數的資訊是難以確認的，但他說：「我們肯定的是很多人死，數以百計。」

美國總統特朗普2018年5月8日宣布正式退出伊朗核協議，8月初及11月初分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁，令本已不好的伊朗經濟雪上加霜。圖為2018年5月9日，伊朗民眾在位於該國德黑蘭前美國大使館總部外示威，抗議美國退出伊核協議。（VCG）

胡克亦指出示威中有「數以千計」伊朗人受傷，以及至少7000名示威者被捕。

國際特赦組織（Amnesty International）稱伊朗死於示威的人數達208人，遠低於胡克提供的數字。組織稱在這方面謹慎處理，因為有關資訊實在難以驗證。

伊朗稱有關死者數字「全是謊言」，以及確認示威中僅5人死亡，包括4名被暴徒以及1名平民殺死的保安部隊人員。

伊朗經濟為美國經濟制裁所苦，德黑蘭政府調高汽油價格以及實行配給制，此舉觸發示威。示威者在11月15日開始上街，部分示威演變成警民衝突。

此外胡克5日就《華爾街日報》及美國有線新聞網絡（CNN）等報道予以否認。報道指美國總統特朗普（Donald Trump）在考慮向中東增兵1.4萬人，相當於自伊朗局勢開始動盪後美國在過去6個月派出的美軍人數。