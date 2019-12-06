四男子涉嫌姦殺獸醫企圖搶槍逃走　印度警方開槍擊斃

四名男子涉嫌於印度海得拉巴（Hyderabad）強姦和殺害一名27歲女獸醫。警方表示，疑犯12月6日到案發現場重組案情期間，企圖搶槍逃走，最終全部被警方擊斃。

四名疑犯企圖搶槍遭印度警方擊斃，民眾向警員撒花瓣表示歡迎。（美聯社）

海得拉巴附近的Shamshabad警察局副局長雷迪（N Prakash Reddy）指，當日清晨6時至6時30分左右，警方帶疑犯到案發現場重組案情，疑犯企圖搶走武器，雙方交火，最終四名疑犯遭擊斃，兩名警員受傷。

另一名警方官員向美聯社透露，疑犯前往的案發現場包括涉嫌強姦獸醫的地方，以及約1公里外燒屍的地點。警方早前指事件發生於清晨3時30分左右。

死者親屬得悉事件後表示歡迎。死者父親向亞洲新聞國際通訊社（ANI）表示，女兒已經死去十日，對警方和政府表達感謝，指女兒現時可以安息。數百民眾於兇案現場聚集慶祝，感謝警方擊斃疑犯。

死者上周駕駛電單車出門，後來致電家人指電單車的車胎爆胎，有貨車司機願意相助，於是在收費廣場等候。當地傳媒報道，死者之後被帶到一排貨車背後，被人強姦殺害，屍體隨後被帶到市郊燒毀。四名年齡介乎20至28歲的男子被捕。