法國大罷工持續　總理堅持退休改革

法國總理菲利普（Édouard Philippe）12月6日表示，政府不會放棄退休改革計劃。他承諾會與多個工會合作，推行一種更公平的退休金計分制，廢除目前優待部分人的42種退休計劃。多個工會表示，在12月10號會再次舉行全國大遊行。

法國12月5日80萬人上街抗議政府改革退休制度，是自1995年以來最大規模的示威，全國交通受影響，情況延續至6日。

法國國營鐵路公司（SNCF）已停售周末的火車票，12月6日90%的高速列車班次取消，而來往巴黎和倫敦的「歐洲之星」列車服務有一半暫停。法國航空公司（Air France）削減30%的內陸航班以及10%短途國際航班。巴黎地鐵有9條線路停駛，其餘7條線路只在繁忙時間運作，通勤的人要改以單車、電動滑板車及其他方式往返工作地點和家中。

多個工會表示，在12月10號會再次舉行全國大遊行。法國總工會（CGT）領袖馬蒂內（Philippe Martinez）表示，假如要影響政府的決定，他們需要更加多的人參加遊行。



菲利普表示，政府不會放棄一個「要求法國人工作久一點」的計劃。他說政府是很有決心去執行改革。他亦補充說，不相信法國會一直接受一個情況是：有些人早一點退休，卻比那些在可比較工作崗位效力的人、拿更多的錢。他強調，將會公布的改變，會是循序漸進地引入，不會是嚴苛的。