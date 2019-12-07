【英國大選】選前最後電視辯論　民調指約翰遜贏郝爾彬

英國大選將於12月12日舉行，首相約翰遜（Boris Johnson）與在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）12月6日上演選前最後一次的1對1電視辯論。之後的民調顯示，約翰遜略贏一個馬鼻，52%受訪者認為他表現較佳。

辯論後民調顯示，較多受訪者認為約翰遜表現更好（美聯社）

調查機構YouGov在辯論後舉行快速民調，結果在1322名受訪者中，52%認為約翰遜表現較佳，多於郝爾彬的48%。目前當地的民調也顯示，保守黨領先工黨。

民調顯示，英國受訪者認為約翰遜辯論時在有關脫歐、政府開支與國家安全的議題上，表現較郝爾彬佳。在國民保健制度（NHS）議題方面，則以郝爾彬表現更好。

In terms of the topics covered at the #BBCdebate, viewers thought Boris Johnson did better on Brexit (62%) security (55%) and government spending (48%), while Jeremy Corbyn did better on the NHS (55%)https://t.co/Br3goxInv9 pic.twitter.com/ScJuqvXdPW — YouGov (@YouGov) December 6, 2019

在這次的英國廣播公司（BBC）電視辯論中，兩人繼續爭辯脫歐議題，約翰遜一再強調他已經與歐盟達成非常好的協議，將以此協議帶領英國在2020年1月31日前脫歐，至於郝爾彬則稱，工黨將會和歐盟重新協商脫歐協議，並把公投選擇權再次交給大眾，且不會排除「留歐」選項。

在國民保健制度（NHS）的議題上，約翰遜稱，他會鼓勵海外護理人員到英國工作，激勵措施包括縮短簽證處理時間，又會提出獎學金措施。郝爾彬則表示會向NHS投入多達400億英鎊，他又再次攻擊保守黨，表示約翰遜將會把NHS出賣給美國。