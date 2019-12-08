法國大罷工第三天　工會稱12月9日擴大規模　10日再有新一輪示威

12月7日，法國24年來的最嚴重罷工進入第3日，交通癱瘓仍未緩和，「黃背心運動」的示威者也上街。縱使政府稱會在11日公布提案，但工會予以拒絕，聲稱在9日讓罷工升級，並醖釀在10日舉行新一輪大規模示威活動。

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法國國營鐵路公司（SNCF）警告說，周末交通癱瘓情況將和前兩天一樣，只有10%至15%的高速和區域列車保持運行。

巴黎地鐵服務將繼續嚴重中斷，9條線路完全關閉，5條線路部分關閉，只有無人駕駛的1號線和14號線正常運行。跨國高速列車「歐洲之星」和「大力士」的許多班次也將被取消。

法國一些大型工會在6日早上開完會後，一同呼籲在10日進行更多示威。而在巴黎大眾運輸服務公司（RATP）網絡中代表員工的一些工會宣布，他們的罷工會持續至9日，情況勢將導致當地交通變得更混亂。

受罷工影響較小的航空交通正逐漸恢復正常，民航部門已經取消空中交通管制。

12月9日，工會領袖將再次就養老金改革問題與政府官員會晤。工會同時預告稱，將於下週二（10日）舉行第二輪全國性大規模示威活動，預計未來幾天交通困局不會有什麼緩解。

這場大罷工也讓人聯想到了1995年冬天。當時，法國民眾為反對希拉剋、朱佩政府試圖推動的養老金和社會保障改革，發起持續三週的示威運動，令全國交通癱瘓，社會運行紊亂，最終迫使政府放棄改革計劃。

法新社稱，此次罷工可能成為馬克龍（Emmanuel Macron）迄今遭遇的最大國內挑戰。2017年，馬克龍在承諾徹底改革法國的背景下當選，試圖在國際舞台上扮演重要角色，成為「歐洲頭號政治家」。

而外界普遍認為，他已經安然度過了「黃背心」運動帶來的挑戰，後者試圖藉着罷工的勢頭捲土重來。