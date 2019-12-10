【一分鐘看世界】新西蘭火山爆發、特朗普的表演、通烏門彈劾條款

早晨，今天是12月10日，星期二。
清涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
新西蘭火山爆發 遊客及時逃生拍下沖天灰雲
新西蘭懷特島火山大爆發，造成最少5死18傷，當局表示現時還有約8人失蹤。從監控鏡頭可見，事發時仍有旅客在火山口附近遊覽；有遊客剛好在爆發前登船離開，逃過一劫，並且拍下沖天灰雲。涉事的火山位於這座火山位於豐盛灣東北面，它雖然是熱門旅遊景點，卻是新西蘭其中一個最活躍的火山。雖然遊客早知風險，但如果遇上爆發時又應該如何求生……（按此閱讀更多）
有遊客在火山爆發前登船離開，在船上拍下影片。（Reuters）
「美國優先」說易行難？
美國總統特朗普12月連番向盟友發關稅炮彈，他先向阿根廷及巴西徵收鋼鋁關稅，然後再批評歐盟對空中巴士補貼和法國的數碼稅，並威脅實施報復性關稅。另一劾邊廂華府又威脅不急於與中國簽署首階段協議，而有關12月15日加徵關稅的決定也充滿變數。有分析誌為，特朗普雖然口裏說「美國優先」，但其行事作風多變，或者某程度上背叛了這句口號……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普分別向巴西和阿根廷加徵鋼鋁關稅，又威脅向歐盟實施報復性關稅。（AP）
美司法委員會：大量證據顯示特朗普瀆職
美國眾議院司法委員會將繼續在召開聽證會，着手草擬彈劾條款。民主黨籍的委員會主席納德勒稱有大量證據顯示特朗普瀆職，批評他將個人利益凌駕在國家之上，更指若案件交由陪審團審理，僅需3分鐘就可定罪。雖然委員會稱將於本周就彈劾條款表決，但見前民主共和兩黨仍就彈劾鬧得面紅耳赤，可見聽證會也成為兩黨的政治綁架……（按此閱讀更多）
英國大選最後直路
英國大選進入最後直路，執政保守黨與在野工黨分別在選前衝刺。首相約翰遜呼籲選民協助實現脫歐，工黨黨魁郝爾彬則公布上任後的百日計劃。對於選前民調顯示，兩黨差距一度收窄，約翰遜表示感到緊張。在這場脫歐前夕的選舉，相信將反映英國選民在脫歐與經濟改革之間的選擇……（按此閱讀更多）
俄烏領袖首會面 商討烏東局勢
俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基在巴黎舉行首次雙邊會談，商討解決烏克蘭東部頓巴斯地區的和平問題。他們兩人隨後在法國總統馬克龍和德國總理默克爾斡旋下召開四方會談。不過會議上氣氛緊張，各人都未有握手。有外交消息指，這次會談不旨在達成新的和平協議，但會爭取結束非法武裝佔領等問題……（按此閱讀更多）
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