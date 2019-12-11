印度下議院通過《公民身份法案》　美國猛烈抨擊

印度下議院12月9日通過「公民身份修正法案」（CAB），惟美國政府屬下機構猛烈抨擊，威脅若該法案最終獲通過，將制裁印度高官。

《今日印度》周刊（India Today）報道，印度下議院以311票贊成、80票反對，通過「公民身份修正法案」，提議印度授予2014年12月31日前因「宗教迫害」而來到印度的巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗非法移民國民身份。

修正案規定，只有印度教、錫克教、佛教、耆那教、拜火教和天主教徒才有資格擺脱非法移民，獲得印度國民的身份。惟穆斯林並未包括在內。

美國屬下的國際宗教自由委員會（USCIRF）予以指責，稱這一法案是「錯誤方向的危險轉向」，威脅稱如果法案在印度兩院通過，將建議美國政府制裁印度現任內政部長沙阿（Amit Shah）。

國際宗教自由委員會威脅若「公民身份修正法案」最終通過，美國政府將制裁印度內政部長阿米特·沙阿（左二）。（AP）

國際宗教自由委員會在公告中稱，被印度下議院通過法案的投票「深深地困擾」，指控其「在宗教的基礎上」，為印度公民身份設立了一條「法律標準」。

《印度時報》（Times of India）報道指，雖然該委員會的決定並非強制性，但其建議通常會受到美國國務院「認真考慮」。報道指，國務院有權力對那些侵犯「宗教自由」和「人權」的外國實體和人物進行制裁。

印度外交部10日反駁批評，指鑑於國際宗教自由委員會的過去歷史，認為其立場不令人感到奇怪。當局批評委員會在被偏見引導，認為其聲明既不準確和不恰當。

印度外交部發言人庫馬爾（Raveesh Kumar）則表示，法案應該被歡迎，而不應該被那些「投身宗教自由的人們」指責。他表示，法案的通過是為了解決現在的「難題」，滿足移民的基本人權。