中國駐聯合國代表團批評美國發動戰爭　侵犯人權

中國常駐聯合國代表團發言人12月10日發表聲明，批評美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）對中國人權狀況無端指責，嚴重干涉中方內政，強調中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

克拉夫特指，提到中國共產黨任意拘留逾百萬維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔。（美聯社）

克拉夫特於世界人權日（International Human Rights Day）發表聲明，提到中國共產黨任意拘留逾百萬維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔。

中國常駐聯合國代表團發言人表示，中方堅持以人民為中心，堅持在發展中促進和保護人權，走出一條符合國情的中國特色人權發展道路，取得舉世矚目的成就。在960萬平方公里的土地上，沒有戰亂、沒有流離失所、沒有恐懼，近14億人民過著安寧、自由、幸福的生活。毫無疑問，這是最大的人權工程，最好的人權實踐。這是任何不帶偏見的人都能看清的基本事實。

發言人強調，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。中國信教公民近2億，其中2000多萬人是穆斯林，宗教教職人員38萬餘人。中國現有宗教團體5500多個，宗教活動場所約14萬處。中國的宗教信仰自由狀況不存在任何問題。中國新疆地區採取的是反恐和去極端化舉措。這些措施確保新疆三年來未發生一起恐怖襲擊事件，有效維護新疆各族人民的各項人權。

發言人提到，反觀美國自身，槍支暴力嚴重，貧富分化加劇，種族歧視根深蒂固，宗教不寬容現象甚囂塵上。美國還在世界上到處製造混亂，發動和參與多場戰爭，大搞顏色革命，嚴重侵犯相關國家人民的人權。

發言人表示，中方奉勸美國尊重事實，摒棄偏見，多多反省自身存在的人權問題，停止在人權問題上搞雙重標準和政治化的錯誤做法，停止借人權問題干涉中方內政。