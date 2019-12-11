【美國大選】彭博：特朗普變得更強大　將「生吞」民主黨參選人

美國民主黨總統初選參選人、彭博社（Bloomberg）總裁彭博（Michael Bloomberg）12月10日在西班牙首都馬德里的氣候峰會上對美國有線新聞網絡（CNN）記者阿曼普（Christiane Amanpour）表示：「我贊成彈劾......但特朗普將會『生吞』（Eat alive）我的競選對手們。」

彭博在西班牙首都馬德里的氣候峰會上對美國有線電視新聞網（CNN）記者阿曼普（Christiane Amanpour）表示：「我贊成彈劾......但特朗普將會『生吞』我的競選對手們。」

「對於這個國家而言很悲哀，但我接下來還是要告訴大家：現在看來證據真的足夠多了，如果我是參議員（共和黨掌控參議院多數），我將投給彈劾投贊成票。」

「但我不認為我們不應該輕易地就這樣去做，存在很大風險，你將影響這場政治鬥爭的進程，從根本上說，選民將做出能夠影響未來四年的決定。」

彭博（左）2016年9月11日在紐約同正在競選的特朗普一道出席活動。（VCG）

記者提問道：「你的競選宣傳經理說，現在擺在特朗普面前的，是被彈劾、無罪、連任三個可能選項。」

彭博回答道：「前兩項，很可能將會發生，被彈劾，最後卻沒有定罪，但是否將連任，只有到最後才能揭曉。」

記者進一步問：「這是否是你現在加入大選的原因？因為你認為特朗普現在處在走向成功的勢頭上。」

彭博視線下移、微微低下頭，說道：「我認為特朗普現在正變得更強。我認為他將生吞其他候選人。因為其他人沒有實際的、能夠實施的計劃。他們沒有管理經驗，但總統的職務就是要管理全體美國人。如果你過去沒有大量的管理經驗，坐上了總統的位置，也沒有人將幫你培訓。這是一份你將主宰未來世界的工作——包括自由國度，或者整個世界。你需要有經驗的人。」

美國民主黨掌控的眾議院12月10日宣布兩項彈劾總統特朗普的條款。

特朗普成為美國歷史上第四位面臨彈劾的總統。美國眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）與多位眾議院委員會主席12月10日聯合召開記者會，宣布針對特朗普（Donald Trump）的兩項彈劾條款，分別是濫用總統權力和妨礙國會彈劾總統調查。前一項針對特朗普向烏克蘭施壓，要求該國調查、蒐集自己的競選對手、民主黨人拜登（Joe Biden）及兒子亨特（Hunter Biden）在烏克蘭的貪污證據。

特朗普當天在Twitter上就眾議院公開兩項彈劾罪名表示，這些指控是「可笑的」，並再次指責，這是一場裝神弄鬼、子虛烏有的政治遊戲。 特朗普還回擊稱，在他的總統任期內，美國經濟「可能達到歷史最佳水平」，他本人「可能是美國歷史上最成功的總統之一」，民主黨彈劾這樣的總統一定是「政治利益驅動的瘋狂行為」。特朗普還說，他要求烏克蘭「幫忙」調查美國前副總統拜登是為了美國而不是為了他自己。