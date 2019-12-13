【中美貿易談判】1分鐘掌握「第一階段貿易協議」傳聞中最新進展

彭博社12月13日引述對計劃知情的人士稱，美國貿易談判人員就首階段貿易協議的條款與中國達成協議。香港01整理相關消息，列出數個媒體報道兩國初步協議談判進展要點如下：

●傳特朗普已簽核（sign-off）原則條件，惟尚未最終確定文件內容

美國總統特朗普在紐約股市12日開市5分鐘後在Twitter推文稱「非常接近」與中國達成「重大協議」。路透社亦引述對中美談判會面知情的人士稱，特朗普政府與中國達成原則性協議。不過白宮目前尚未評論。

彭博社當天報道指，特朗普在當地時間下午2時30分與貿易顧問會面，討論協議。知情人士透露，有關消息最快可能在當地時間下午公布。白宮發言人未有評論消息。

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●傳12月15日美國取消對中國加徵新一輪關稅

美國《華爾街日報》12月12日引述知情人士報道﻿，美國總統特朗普（Donald Trump）將簽署與中國達成的有限度協議，或會取消在15日對華商品加徵新一輪關稅。

報道引述該名知情人士指，特朗普與高級經濟及貿易顧問會見約1小時，高級官員呼籲宣傳協議的大綱，並期望於13日能與中國確認。

●傳中國明年向美買500億美元農產品，而美國停止加稅，以及中美回撤已加徵關稅

路透社12月13日引述對談判知情的消息人士報道，中美雙方已同意削減部分關稅，以及美國同意推延遲原定12月15日對中國加徵的關稅，作為兩個經濟體達成協議的一部分。

路透社亦引述對談判知情的消息人士報道，中國已同意在2020年購買500億美元農產品。

彭博社12月12日的報道指出，對於美國已對中國加徵的25%及15%關稅，兩國的討論集中在將這些稅率降低多達一半。

中美貿易談判：中美雙方順利在12月15日的限期前原則上達成首階段協議，此外中國同意在2020年向美國採購500億元農產品，美國則同意推延遲原擬在15日對中國加徵的關稅。圖為加州聖佩德羅的貨櫃碼頭。（Reuters）

● 傳中美代表12月13日會面，並簽署協議大綱

《華盛頓郵報》12月12日報道，目前計劃的方案是由美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中國駐美國大使崔天凱12月13日會面並簽署協議大綱，或者萊特希澤和美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）前往中國同相關人士簽署協議。

該報報道稱，美國哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）表示特朗普12日對他介紹，白邦瑞透露中國同意購買500億美元規模美國農產品、加強知識產權保護相關規定、開放金融服務市場等條件以達成貿易協議。

白邦瑞稱，「這是一個突破。他（特朗普）說它（指中美第一階段協議）是歷史性的。我肯定同意。」此外，《華盛頓郵報》報道，一位匿名的美國政府高級官員也證實白邦瑞的言論。