波音737 MAX復飛無期　美國航空取消航班至4月

波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）與美國聯邦航空局局長迪克森（Steve Dickson）會面後，12月12日宣布不會爭取737 MAX客機於年底前復飛。美國航空（American Airlines）同日宣布取消737 MAX的航班至4月6日。

波音737 MAX目前復飛無期，美國航空和西南航空亦要押後恢復航班。（路透社）

米倫伯格和波音商用飛機公司（Boeing Commercial Airplanes）行政總裁迪爾（Stan Deal）與迪克森會面，公司承諾解決聯邦航空局提出的所有問題，並指會協助當局實行有關要求和相應的時間表，務求MAX客機於2020年安全復飛。

根據聯邦航空局向國會議員發出的電郵，迪克森向米倫伯格指出，公司應該專注於提交聯邦航空局數據的質素和合時，強調客機復飛前必須100%完成當局的發牌要求。美國官員曾向路透社透露，客機最快2月甚至3月才可以復飛。

美國航空同日宣布取消737 MAX的航班至4月6日。公司早前已經取消有關航班至3月4日，每日牽涉約140班航班，預計4月7日才會恢復737 MAX客機的航班。

西南航空（Southwest Airlines）行政總裁凱利（Gary Kelly）指，關注波音對於生產線的決定。西南航空原定2019年有75架MAX客機投入服務，但被迫取消航線和縮減擴充計劃。