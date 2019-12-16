波音高層討論737MAX停產可能　最快16日會有決定

波音公司（Boeing）旗下的737 MAX客機停飛至今，其前途亦一直成為關注。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）12月15日引述消息人士報道，波音高層可能最快在16日決定是否減產甚至是完全停產該型號客機。

波音737 MAX客機自4月起停飛，目前仍未獲美國航空管理部門批准重投服務，令使用該型號飛機的航空公司遭受巨大損失。（Reuters）

波音737 MAX客機在五個內接連發生兩宗致命空難後，於四月起削減兩成產量，由每月52架減至42架。該報道指，波音高層當地時間15日於芝加哥舉行董事局會議，行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）曾表示，停產可能比減少產量更加有效。

雖然波音曾預測在2019年底前可獲美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）批准復飛，但遭後者批評不切實際，局長狄克森（Steve Dickson）11日表示，FAA很大機會在2020年某段時間才對復飛問題有決定，因此令波音傾向停產止蝕。

一名消息人士向《華爾街日報》表示，由於組裝737 MAX的華盛頓州廠房已經按原定計劃放大約兩周的聖誕和新年假期，假如公司最終決定停產，相信在這段長假期間不會裁員。不過任何影響MAX系列飛機生產的計劃勢影響美國經濟，其中在停飛期間無法出貨已經令當地貿易赤字百上加斤。

另外，當地多間使用737 MAX客機的航空公司如美國航空、西南航空及聯合航空等亦因為旗下同型號客機可能停飛最少一年，導致損失數以億計美元收入。