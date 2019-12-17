【中美貿易談判】英媒：北京面臨重大壓力　對美採購量遠超需求

英媒12月16日引述知情人士稱，中國官員對中美首階段協議持謹慎態度。專家稱，中國正面臨履行協議的重大壓力，對美採購量遠超中國的需求。

對美採購遠超需求

據路透社12月16日報道，儘管中國貿易代表團對該協議表示樂觀，但一些政府官員仍持謹慎態度。

北京一位知情人士稱，該協議是一個階段性的成果，但並不意味着中美貿易爭端一勞永逸地解決了。該消息人士稱，簽署和執行仍然是協議取得成功的首要任務。

幾位中國官員表示，協議的措辭仍然是一個微妙的問題，需要謹慎處理，以確保文本中的措辭不會再次加劇中美緊張局勢和加深分歧。

中國政府顧問、中國人民大學教授時殷弘表示，中國面臨着履行第一階段協議的重大壓力。時殷弘暗示，對大豆等一些美國農產品的進口將遠遠超過中國的需求。

時殷弘12月16日在北京舉行的一場論壇上說，美國總統特朗普（Donald Trump）還將迫使中國在這一階段或下一階段，大量購買美國的能源和製造業產品。

時殷弘說：「看看特朗普與萊特希澤（Robert Lighthizer），他們興高采烈。但我們的政府只報道了事實，沒有歡呼。」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）15日受訪時表示，首階段貿易協議將令美國出口至中國的貨品在未來兩年內上升一倍。他預期未來兩年，中國每年向美國購買的農產品數額會增至400至500億美元。