【中美貿易戰】諾貝爾經濟學獎得主克魯曼：特朗普顯然是協議輸家

中美12月13日均宣布兩國達成了第一階段的貿易協議，並且會盡快簽署協議。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，特朗普（Donald Trump）政府並未完成當初設定的目標，是協議的輸家。

特朗普稱美中協議數週內完成

美國總統特朗普12月16日在白宮的一場會議上說，從製造業的角度看，美中協議是一份巨大的協議。但是農民或許是最大的受益者。

特朗普還指出，中國已經開始購買美國的農產品了。「大約4、5個星期以前，那時我們看起來將要達成一份協議了，我就告訴他們了。我說，『現在就開始買，你們現在就開始買。』他們就買了。」

特朗普被指是輸家

雖然美國政府將特朗普描述為美中協議的贏家，但是諾貝爾經濟學獎得主克魯曼12月16日在《紐約時報》發表專欄文章稱，貿易戰很少有贏家，但是有時候的確有輸家，並指特朗普肯定是輸家。

文章稱，當然，特朗普和他的團隊不會這樣描述他們同中國達成的這份臨時協議，他們稱這是一大勝利。但是事實是，特朗普政府幾乎沒有實現任何它的目標，基本上是一邊宣布獲勝，一邊倉促撤退。

克魯曼認為，從某些方面來看，中國的經濟數據已超過美方，美國絕不可能成功地霸凌一個驕傲的大國，尤其是在疏遠其他可能與美方一同向中國施壓、要求其改變某些經濟政策的發達經濟體時。

文章認為，特朗普之所以輸掉了貿易戰是因為他聲音很大，手裏的「大棒」卻很小。

美國耶魯大學的高級研究員羅奇（Stephen Roach）也認為，特朗普擔心國內政治（尤其是彈劾和迫在眉睫的2020年大選）的消耗，宣布勝利並試圖利用勝利來應對他在國內的問題，這符合特朗普的利益。

德國之聲也報道稱，兩國政府官員高調宣揚階段協議達成的同時，經濟界普遍表示，此次協議的主要贏家不是美國。這是因為，根據協議，美國將取消尚未開徵的關税，而已經開始加徵的懲罰關税也會立刻撤回。

報道稱，美國國際戰略研究中心（CSIS）中國商業與政治經濟項目高級研究員甘思德（Scott Kennedy）認為，除了能夠避免衝突進一步升級，「沒什麼值得慶賀的」，「（對美方）有着深遠的實質性代價，而獲益卻短暫而有限。」