【奧斯爾風波】德甲球會科隆突叫停中國合作計劃

英超球隊阿仙奴球星奧斯爾（Mesut Özil）批評中國新疆政策事件繼續延燒時，德甲球會科隆（1. FC Köln）亦突然宣布暫停一項在中國的合作計劃。

德國球星奧斯爾就新疆問題發表意見，隨即引起軒然大波，他效力的英超球會阿仙奴隨即「割蓆」。（Reuters）

據德國之聲12月19日報道，德甲球會科隆曾積極與中國足球壇合作，包括在2016年派出學院教練為中國隊舉辦講座，但球會突然宣布暫停在瀋陽建立足球學院的計劃。

球會理事會主席穆勒羅默（Stefan Müller-Römer）向當地報紙《科隆城市報》（Kolner Stadt-Anzeiger，KSA）表示，科隆不應與正在建立「全面監控的國家」的中國合作。他認為，中國的人權被忽視，當地建立一個全面的監視國度，甚至遠超歐威爾（George Orwell）的想像。穆勒羅默稱，自己留意中國的情況已經二十年，曾多次到當地，因此了解實際情況。

科隆以2018/19德乙冠軍身份重返德甲，但目前戰績只屬一般。（Getty Images）

科隆管理層隨即急速出來為這番言論滅火，稱穆勒羅默並不是代表球會發言，表示合作暫停是出於體育而非政治因素。球會主席沃爾夫（Werner Wolf）在一份聲明中表示：「這與集中資源和確定優先事項有關，因為我們也必須為此投入人員.......其他可能的合作形式，例如中國公司的贊助，都不受此影響。」並強調，球會一直會「堅持民主價值觀，也保持和國際對話」。

德國球壇與中國鬧翻的事件不限於科隆身上，效力英超球隊阿仙奴的德國前國腳奧斯爾早前批評中國的新疆政策，引發軒然大波。除了中國足協出面批評，中國央視也取消其所屬球隊日賽前對曼城的英超電視轉播。另外中國遊戲公司網易18日證實，該公司在當地代理的三款足球遊戲中，已經將奧斯爾的角色刪除。

奧斯爾在2018年因為不忍一直受種族歧視，忿而退出德國國家隊，至今都不獲重召。（VCG）

雲加：每個人都有言論自由

該事件發生後，阿仙奴很快就與奧斯爾的言論劃清界線，刊登聲明稱相關發言是奧斯爾個人觀點，阿仙奴一貫堅持不涉及政治的原則。而其恩師、該隊前領隊雲加（Arsene Wenger）則認為，奧斯爾和大家一樣都有言論自由，他只是利用自己的影響力表達意見，但無需大家的認同。

雲加續稱，最重要的是奧斯爾有個人責任，他不一定要把「阿仙奴」一字背負在身。不過雲加指，如果表達己見，就要接受所帶來的後果。